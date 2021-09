El reloj marca que ya es hora de que participes en un test de personalidad. El que motivó esta nota ha llamado la atención en Facebook y otras redes sociales porque es capaz de revelar si una persona es fiel. ¿Te interesa saber cómo sumarte a esta prueba viral psicológica? Lee la siguiente nota.

No es nada complicado lo que tienes que hacer en este test viral. Solo responde qué ves primero en la imagen. De acuerdo a MDZ Online, lo que contestes será determinante para que sepas todo lo relacionado a tu forma de ser.

Pero antes de que digas algo, ten en cuenta lo siguiente: es necesario que respondas con total honestidad. Si no, tú mismo(a) te engañas. En la ilustración solo hay dos opciones: un perro y un corazón. Cada alternativa posee un significado distinto. ¡Adelante!

Imagen del test de personalidad

Dinos qué ves primero en la ilustración y sabrás si eres una persona fiel. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Perro

Si lo primero que viste fue un perro, eres una persona comprometida y responsable. Consideras que la lealtad es importante. Eres fiel. Pones por delante de ti a quienes amas. También eres testarudo(a). Es difícil que alguien pueda hacerte cambiar de opinión. Luchas por alcanzar tus objetivos.

Corazón

Si lo primero que viste fue un corazón, eres una persona con mente abierta. No prejuzgas a quienes te rodean. No te gusta crearte expectativas. Prefieres dejarte sorprender. Te encanta pasar tiempo a solas. Amas la naturaleza. Eres una persona amable y bondadosa. No sabes estar enojado(a). No te gusta discutir. Te alejas de la gente negativa. Si bien perdonas con facilidad, no olvidas cuando te hacen daño.

TE PUEDE INTERESAR