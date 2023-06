He pasado un agradable momento participando en el reto viral que te traigo ahora. Considero que, si tienes tiempo libre, una buena idea es que lo aproveches sumándote al desafío. Ojo que, si lo superas, dejarás en claro que tu visión es excelente. Sí, en serio. La prueba ha gustado bastante a muchos usuarios, al igual que “la que consiste en decir qué miraste en la imagen para conocer si cuentas con un sexto sentido” y “la que expone tu forma de ser, de acuerdo al ombligo que tengas”.

Tu misión aquí es encontrar la corbata de lazo en la imagen que está más abajo. No te preocupes por el tiempo que te demores en hallarla, ya que no se ha establecido un límite. No importa si te demoras unos cuantos segundos o muchas horas. Simplemente esfuérzate al máximo.

Tienes que encontrar la corbata de lazo en la imagen

A simple vista, se aprecian varias flores y un oso en la ilustración. Justamente, la corbata de lazo le pertenece a ese animal. Tú tienes que ayudarle a localizarla. No te distraigas. Si te animas a participar en el reto viral, concéntrate. Abre bien los ojos y presta mucha atención a cada detalle de la imagen.

En esta ilustración, donde hay un oso y muchas flores, está la corbata de lazo. (Foto: dudolf.com)

Entérate dónde está la corbata de lazo

Te pido que por favor no te sientas mal si no fuiste capaz de encontrar la corbata de lazo. El reto viral es difícil de superar y todo esto es solo un juego. A continuación daré a conocer dónde está el mencionado objeto que, como ya dije, le pertenece al oso que aparece en la ilustración.

En esta imagen se indica dónde está la corbata de lazo. (Foto: dudolf.com)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

