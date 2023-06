En Depor ya hay desafíos muy buenos, como el que consiste en “hallar a una cabra en 9 segundos“ y el que te pide “demostrar tu alto nivel intelectual visualizando 18 triángulos en una ilustración”. Pero si tenemos que hablarte de un reto viral que tiene bastantes posibilidades de convertirse en tu favorito, ese sin duda es el que te traemos hoy, el cual consiste en encontrar la palabra ‘TEMO’ en la imagen.

Al realizar esa tarea no solo formarás parte de un pequeño grupo de usuarios que cantaron victoria, sino que también dejarás en claro que posees una visión excelente. Y es que la prueba destaca por su alto nivel de dificultad, a pesar de no haberse establecido un límite de tiempo.

Observa aquí la imagen del reto viral

¿Qué se aprecia en la imagen del reto viral? Pues se logra ver a muchas palabras ‘REMO’ dentro de un cuadro de diálogo de color azul. Sé muy bien que puede parecer que nada más están esos términos, pero no. En la ilustración también se encuentra ‘TEMO’, que debes ubicar lo más rápido posible.

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color azul con muchas palabras ‘REMO’, está el término ‘TEMO’. (Foto: MDZ Online)

Conoce la solución del reto viral

No siempre se puede ganar. A veces toca perder. Si no fuiste capaz de hallar la palabra ‘TEMO’, no te sientas mal. Levanta la cabeza que la vida continúa. Ahora mismo sabrás dónde está exactamente en la imagen.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay bastantes palabras ‘REMO’, se indica dónde está el término ‘TEMO’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que necesitas para entretenerte sanamente. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

Resuelve acertijos visuales en este video

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.