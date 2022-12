Ahora mismo estás en una nota de Depor que fue creada a raíz de que un reto viral llamó la atención en las redes sociales. El desafío consiste en ubicar el número 838 en la imagen. Te vas a divertir al participar, pero lo mejor de todo es que si haces la tarea demostrarás que tienes ‘vista de halcón’.

Debido al nivel de dificultad que posee la prueba, no todos los participantes han sido capaces de tener un final feliz. En otras palabras, son pocos los usuarios que han dicho “lo logré”. No te informamos ello para asustarte, sino para que no te confíes. Si piensas que tu misión aquí es fácil, fallarás.

Nosotros siempre nos hemos caracterizado por decirte las cosas como son. Esta vez no es la excepción. Tómate las cosas en serio y tendrás más chances de cantar victoria. Aprovecha el hecho de que en este reto viral no se ha establecido un límite de tiempo. Puedes buscar el número 838 con total calma.

Mira aquí la imagen del reto viral

Podemos apreciar muchos números en la imagen del reto viral, pero tienes que concentrarte únicamente en hallar el 838. Solo ese es el que importa. Apenas lo halles, superarás el desafío que presentamos aquí y dejarás en claro que tienes una ‘vista de halcón’.

¿Eres capaz de hallar el número 838 en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

No siempre uno puede ganar. Eso está claro. Si hoy te tocó perder, no hay problema. En el próximo reto viral que participes te irá mucho mejor. De eso estamos seguros. Si en estos momentos quieres saber la ubicación del número 838, mira la siguiente imagen.

En esta imagen se indica dónde está el número 838. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que hará que te diviertas sanamente. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

