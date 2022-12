Cosas imposibles no se te pide hacer en el reto viral que te traemos en esta oportunidad. Aquí tu tarea es únicamente hallar el corazón que no pertenece al grupo. Sí, en serio. Observa detenidamente la imagen para que lo puedas ubicar lo más rápido posible. ¡Vamos! ¡Confiamos en tu capacidad!

Si quieres saber más sobre el desafío antes de participar en el mismo, podemos contarte que es un verdadero éxito ahora mismo en las redes sociales. Hay usuarios que lo consideran como una perfecta alternativa de entretenimiento para todas las personas, pero otros dicen que es una excelente distracción solo para quienes están tristes por amor.

Nosotros, obviamente, solo estamos de acuerdo con lo primero. Si decides sumarte al reto viral de esta nota de Depor, definitivamente pasarás un agradable momento estés en el lugar en el que te encuentres. ¡Aprovecha el tiempo libre que tengas! Luego de participar, no dudes en compartirlo con tus seres queridos.

Mira aquí la imagen del reto viral

Lo que nos permite apreciar la imagen del reto viral es un gran número de corazones rotos. Como hay tantos, uno tranquilamente puede pensar que solo están esos dibujos, pero ello está lejos de ser cierto. Hay un corazón que no pertenece a ese grupo y tu tarea es hallarlo lo más rápido posible.

A simple vista no se aprecia el corazón que no pertenece al grupo en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Si has llegado hasta aquí podemos pensar que no fuiste capaz de encontrar el corazón que no pertenece al grupo que se aprecia en la imagen. Si eso pasó, no hay problema. Recuerda que en todo juego se puede ganar como también perder. En este punto de la nota podrás saber dónde está el mencionado corazón.

En esta imagen se indica cuál es el corazón que no pertenece al grupo. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que hará que tengas un día divertido. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Quieres participar en otro reto?

Hay demasiados retos virales en la página web de Depor. Algunos son más complicados de resolver que otros, pero todos te divertirán. Elige el que más llame tu atención de una vez. No olvides contarnos qué tal te fue en los comentarios.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.