Estás en el lugar correcto si lo que quieres es diversión sana y, al mismo tiempo, poner a prueba tu visión. Y es que con el reto viral de esta nota de Depor podrás hacer las dos cosas. Aquí tienes una misión muy singular: debes localizar el rostro que es único en la imagen.

Si te preguntas de dónde salió la ilustración, nosotros te informamos que es una creación de genial.guru. La gráfica ya circula en varias redes sociales, donde muchos usuarios han señalado que el desafío es de los más difíciles que hay. ¿Qué nos dices tú? Nos interesa conocer tu opinión.

Por otro lado, debemos informarte que en la página web de Depor hay más retos virales para ti. Algunos son más complicados que otros, pero todos harán que pases un agradable momento. Uno de los que podemos mencionarte ahora es el que consiste en encontrar a un pingüino en una imagen.

Imagen del reto viral del rostro que es único

En esta ilustración, que posee un fondo de color celeste, hay bastantes rostros iguales, pero también hay uno que es único. (Foto: genial.guru)

Solución del reto viral

No siempre se puede ganar. Si te tocó perder hoy, no hay problema. A las personas que no pudieron ubicar el rostro que es único les decimos que aquí abajo podrán conocer dónde está exactamente en la imagen.

En esta imagen, cuyo fondo es de color celeste, se indica la ubicación del rostro que es único. (Foto: genial.guru)

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

Los acertijos visuales divierten bastante y ahora puedes sumarte a varios mirando el siguiente video. Ten en cuenta que solo se te brinda 5 segundos para que superes cada 1.

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.