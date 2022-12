Por solo 8 segundos te pedimos que te olvides de tus responsabilidades. Decimos ese tiempo porque eso es todo lo que tienes para responder qué fragmento es el correcto en la imagen. Este es el reto viral del momento en varias redes sociales. ¿Te animas a participar en el desafío? ¡La diversión está asegurada!

El hecho de que esta prueba posea un límite de tiempo no la hace imposible de resolver. Te pedimos que no vayas a creer eso que están comentando muchos usuarios en las redes sociales. Recuerda que no hay ningún reto que tenga esa característica. El de esta nota solo es muy difícil de superar.

En los 8 segundos que se te brinda aquí tienes que prestar mucha atención a los detalles. No debes de distraerte con nada. Abre bien los ojos. Si es posible, antes de participar en el reto viral, toma asiento en un lugar que consideres cómodo. Dicho todo ello, ¡adelante! ¡Tú puedes!

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto viral? En la ilustración se alcanza a ver la fotografía de un caballo de juguete que está muy cerca de unos colores. El detalle con esa instantánea es que tiene una esquina rota. Es por eso que tú debes indicar qué fragmento es el que le falta.

Observa esta ilustración y dinos qué fragmento es el correcto. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Como solo se brindan 8 segundos para resolver el reto viral, muchas personas no han sido capaces de dar la respuesta correcta. Si ese es tu caso, no te sientas mal. Esto es un juego. Se puede ganar como también perder. Aquí abajo sabrás cuál es el fragmento correcto.

En esta imagen se indica cuál es el fragmento correcto. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te dará la diversión que tanto necesitas. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

