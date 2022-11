¿Te gustan los retos virales donde tienes que encontrar animales? Bueno, Depor te trae el día de hoy un reto viral que te pide ubicar a la rana en la imagen. Antes de que comiences a buscar, te recalcamos que solo tienes 10 segundos para hallarla. Debido a ese límite de tiempo, solo un 3 % de participantes ha superado este desafío.

¿Quieres que te ayudemos? Podemos hacerlo dándote un consejo: asegúrate de que no haya nada ni nadie cerca de ti que pueda distraerte mientras estés participando en la prueba. Te decimos ello porque muchos usuarios no se concentraron y fallaron. No debes caer en ese error, sobre todo después de haberte informado lo sucedido.

Estando concentrado(a), serás capaz de observar detenidamente la imagen del reto viral, lo que te dará muchas posibilidades de ubicar a la rana en 10 segundos. Ahora que ya sabes todo esto, la pelota está en tu cancha. Tú ve qué haces con ella. ¡Todo depende de ti en estos momentos!

Mira aquí la imagen del reto viral

La habitación de una chica es el escenario que se aprecia en la imagen del reto viral. Justamente, esa joven se encuentra durmiendo tranquilamente en su cama, mientras está abrazando a su peluche favorito. Aunque parezca imposible, en esa escena, hay una rana. Recuerda que tienes que hallarla en 10 segundos.

¿Eres capaz de encontrar a la rana en esta ilustración? Solo cuentas con 10 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

La rana no es una mascota de la chica que mencionamos en el párrafo anterior. No vayas a creer eso. Si no pudiste encontrarla en esos 10 segundos que se te ha brindado y quieres saber dónde se ubica exactamente, mira la siguiente imagen. Recuerda que esto es un juego. Se puede ganar como también perder. No agaches la cabeza por fallar.

En esta imagen se indica dónde está la rana. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral siempre será la alternativa perfecta para que te diviertas. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Es necesario mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

