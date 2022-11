Muchos han fallado al intentar dar con la solución de este divertido reto viral. Pues en este desafío deberás agudizar al máximo tu habilidad visual y detectar en un corto tiempo de 6 segundos el error que aparece en la imagen, pero que solo aquellos que son grandes observadores lo detectaron a tiempo. ¿Estás listo?

Pues no queda otra que mirar a detalle cada rincón de la imagen del reto viral. Es decir, observa con detenimiento la ilustración y hasta analízala por breves segundos. Ten en cuenta que solamente dispondrás de 6 segundos, así que tu tiempo es valioso. Posiblemente el error este en el rostro de los protagonistas de la ilustración: el joven o la anciana.

Te recomendamos que no pierdas la paciencia. Es cierto que solamente contarás con 6 segundos, pero puedes intentarlo las veces que sean necesarias. Así que alista tu capacidad visual y súmate a este complicado, pero divertido, desafío.

Imagen del reto viral

A continuación te mostramos la ilustración de este acertijo. Observa, como te indicamos líneas arriba, cada detalle. En algún lugar debe aparecer el error y ese es el que debemos encontrar rápidamente.

Mira con atención la ilustración y trata de encontrar cada uno de los errores en este reto viral.| Foto: genial.guru

Solución del reto viral

Si tras varios intentos todavía no puedes determinar la ubicación del error, pues no te preocupes ya que líneas abajo te dejaremos la respuesta correcta. Solo presta atención. Pues ocurre que en el semáforo hay un pez nadando. Además, la anciana se está apoyando en un bate de béisbol y no en un bastón.

Aquí te mostramos la ubicación de los errores que aparecen en la imagen del reto viral.| Foto: genial.guru

¿Qué es un acertijo visual?

Un reto viral es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.