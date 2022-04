Miles de usuarios perdieron la paciencia al intentar resolver este reto viral. Y es que el desafío se ve tan difícil que solamente el 1% que lo intentó tuvo éxito. Esto significa que de cada 200 usuarios solo 20 lograron descubrir el error en la ilustración.

Sabiendo eso, ¿crees que tienes la suficiente habilidad visual para resolver este acertijo visual? Pues demuéstralo. A continuación te mostraremos la ilustración de una cabra. La imagen se aprecia completamente normal, pero hay un pequeño error que en el que muy pocos se percataron.

Si observas atentamente cada detalle de la ilustración del reto viral notarás que existe un error. ¿Necesitas pistas? Que te parece si observas detenidamente a la cabra. ¿Notaste algo extraño? Pues tienes solo 6 segundos para encontrar el error en la imagen.

Imagen del reto viral 2022

Mira atentamente la imagen del reto viral. Analiza, utiliza tu sentido común y dinos cuál es el error. | Foto: brainy county

Respuesta del acertijo visual

Si estás en esta parte, y si continúas leyendo, eso quiere decir no hallaste el error en la ilustración. No te haremos perder más tiempo. Para resolver este reto viral no solamente se requiere una buena capacidad visual sino también sentido común. El error consiste en que la cabra tiene un cuerno de carnero.

Aquí te dejamos la respuesta. El error consiste en que la cabra tiene un cuerno de carnero | Foto: brainy county

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Acertijos visuales para qué sirven

Sirven para relajarnos, trabajar nuestra mente y poner a prueba nuestro poder de observación. Es así que en redes sociales, las pruebas se han convertido en virales y cada vez son más las personas que intentan resolverlos.

¿Cómo se hace un acertijo?

Utiliza palabras sencillas y contundentes. Los acertijos eran originalmente una forma de literatura oral, en lugar de escrita, así que piensa en cómo suena el acertijo mientras lo recitas. Trata de no enredarte con palabras elaboradas o conceptos demasiado abstractos, recomienda el portal WikiHow.