Ya lo hemos dicho antes, pero lo volveremos a mencionar: no todos los retos virales que circulan en Internet son fáciles de superar. El de esta nota, por ejemplo, solo ha sido resuelto por el 2 % de sus participantes. ¿Qué tienes que hacer aquí? Encontrar al perro en la imagen. ¿Puedes hacerlo?

Si te preguntas si el desafío que presentamos en esta nota posee un límite de tiempo, te aclaramos que no lo tiene, así que no te estreses. Relájate lo más que puedas antes de sumarte a la prueba. Ese es el mejor consejo que podemos darte antes de que comiences a buscar al can.

Debido al nivel de dificultad del reto viral, hay usuarios que comentan en distintas redes sociales que es imposible de superar. Te pedimos que no vayas a creer eso. Justamente, la estadística que hemos dado a conocer líneas arriba lo deja en claro: son pocas las personas que han podido cantar victoria.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto viral? Pues una pared de madera, donde tú tienes que hallar a un perro. Para realizar dicha tarea, vas a tener que prestar mucha atención a los detalles de la ilustración. En ese sentido, la concentración juega un papel muy importante. ¡Ya sabes!

A simple vista no se aprecia al perro en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

El perro es el mejor amigo del hombre y, en este reto viral, se te pidió encontrar a uno en una imagen donde, a simple vista, se aprecia una pared de madera común y corriente. Si no fuiste capaz de hallar al can, no hay problema. A continuación podrás conocer dónde está exactamente en la ilustración.

En esta imagen se indica dónde está el perro. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es capaz de divertirte como no tienes idea. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Es necesario mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

