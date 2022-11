Seremos sinceros contigo. Acabas de ingresar a una nota que fue creada por el gran impacto que ha generado un reto viral. ¿Qué te pide hacer el desafío que presentamos aquí? Pues hallar al pollo que está en la imagen, pero en 5 segundos. Eso no es una tarea fácil, pues el 95 % de participantes no lo ha logrado encontrar.

Al darte a conocer esa estadística no buscamos asustarte. Tan solo queremos que esa cifra saque la mejor versión de ti. En otras palabras, deseamos que te motive. Y es que si no te esfuerzas bastante, se te será imposible cantar victoria en la prueba. Esa es la verdad. ¡Todo depende de ti!

No dudes de tu capacidad. Tú puedes decir “lo logré” en este reto viral. Antes de participar, asegúrate de estar relajado(a). Luego, abre los ojos lo más que puedas para que observes detenidamente la imagen que, si no te has dado cuenta, fue diseñada por genial.guru. ¡Confía en ti como nosotros lo hacemos!

Mira aquí la imagen del reto viral

Evidentemente, el escenario que muestra la imagen del reto viral es el baño de una casa. En esa habitación está el inodoro, una toalla, un secador de cabello, un rollo de papel higiénico, entre otras cosas de aseo personal. Pero también está un pollo que, como ya hemos aclarado, es de juguete. Debes hallarlo en 5 segundos.

¿Eres capaz de encontrar al pollo en esta ilustración? Tienes 5 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

A todas las personas que fueron capaces de ubicar al pollo en 5 segundos, les decimos: “¡Felicitaciones!”. Y es que somos conscientes que no es algo sencillo de hacer. De hecho, pocas personas han podido hallarlo. Si tú no lo encontraste y quieres saber dónde está, mira la siguiente imagen.

En esta imagen se indica dónde está el pollo. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es capaz de divertirte mucho. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Es necesario mencionar que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

