Para ti, ‘crack’, que buscas un acertijo visual de esos que te ponen contra las cuerdas y te hacen arañar la solución en pocos segundos. Sabes que los desafíos visuales han sido las herramientas perfectas para distraer la mente, pero también para complicarla, sobre todo en estos tiempos de la pandemia del Coronavirus (COVID-19). Aquí y ahora, solo tienes que ser más rápido de lo que has sido siempre, mirar la imagen y buscar la respuesta. Recuerda que solo cuentas con 10 segundos, no más, y solo así podrás superar tus límites.

Mira la imagen que estamos por presenciar en esta nota visual. Se trata de un cúmulo de paraguas que se juntaron para darnos la idea de que todas son iguales. Y sí, quizás sí, todas son iguales, mismos colores, misma forma, mismo patrón de ubicación y posición, pero no, hay algunas defectuosas. Esa es la misión de esta tarde (día o noche, dependiendo la hora en la que te topes con la nota).

Ten presente siempre que este tipo de pruebas nos ayudan en todo sentido, tanto en nuestra profundidad visual y perceptiva, como también para estar atentos a cualquier tipo de situaciones conforme superamos barreras visuales en el menor tiempo posible. Nuestro sistema cognitivo está en juego, para bien o para mal, así que trata de responder acertadamente sin hacer trampas.

IMAGEN VIRAL

Encuentra los dos paraguas sin mango de este desafío visual. (Noticieros Televisa)

Como pudiste observar, la imagen es sencilla. Quizás la repetición de figuras, la posición y detalles mínimos podrían confundirte, pero seguro ya diste con la solución a esta prueba visual Te felicitamos, la verdad. Sabíamos de qué estabas hecho, confiábamos en tu capacidad, así que te mostraremos nuevos y más complicados acertijos visuales a continuación para que sigas demostrando tu destreza.

¿Qué? ¿No? Si aún no logras responder el desafío visual correctamente, entonces te brindamos 10 segundos más. Ojo, solo podemos brindarte ese extra de tiempo para que des con la solución, pero no te vayas en ‘floro’ y te tomes más segundos de los que te hemos mencionado. Ya si eso no es suficiente, despreocúpate, que vendrá la respuesta a esta prueba ahora mismo.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Así es, llegamos a la imagen que muchos de ustedes estaban buscando en la nota. La parte de la respuesta a un desafío que la verdad, no era tan complicado, pero seguro más de lo que esperabas. Así que mira con detenimiento la imagen que viene a continuación y sabrás la ubicación de los paraguas. Dicho esto, no olvides retar a tus amigos a ubicarla aún en menos tiempo del que tú tuviste.

Solución: aquí se ubican los dos paraguas sin mango de este desafío visual. (Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Reacción de policías es viral tras vivir momentos de terror al perseguir a ladrones. (YouTube/SA Trucker)