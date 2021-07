Un desafío como este puede ser catalogado de mil formas, pero solo un ojo entrenado podrá responder acertadamente lo que te pide el enunciado de este reto viral. Mira con atención la fotografía de la joven patinadora sobre hielo y trata de dar con el error manifiesto que está presente, pero que solo un 5% de usuarios logró responder con acierto y en el tiempo establecido. Así que ponte en un lugar con menos bulla y trata de dar con esa solución que tiene a medio mundo con la tensión puesta.

Ya sabes que en Depor estamos acostumbrados a subir este tipo de contenido diariamente con el fin de llevarte entretenimiento del más alto nivel, pero también aquellos que te ayudan personalmente. Por ello, solo deberás observar la imagen que pondremos a continuación, donde tendrás que responder dónde está el error. Recuerda ser lo más sincero posible, pues esto hará que aumentes tus habilidades.

¿El tiempo? Solo tendrás 5 segundos para dar con la respuesta. Debido a esto, te aconsejamos a ubicarte en un lugar donde haya poco ruido, puesto que necesitarás de mucha concentración. Sin duda las pruebas virales tienen diferentes finalidades, pues algunas personas las ven como entretenimiento, mientras que otras consideran que sirven para ejercitar las habilidades visuales y mentales.

IMAGEN VIRAL

Ubica dónde está el error de la imagen de la niña patinadora sobre hielo. (Difusión)

¿Pudiste encontrar la solución a este desafío visual? No te preocupes, pues sabemos que miles de usuarios no han podido completar con el reto por su alto grado de dificultad. Si llegaste hasta este punto, es porque eres una de las personas que se dio por vencido al no encontrar el error oculto en la imagen. De no ser así, te felicitamos y animamos a continuar con otras pruebas.

Si necesitas alguna pista para poder encontrarlas por ti mismo, ¿qué te parece si pones mucha más atención a las líneas del dibujo? Separa un poquito tu atención de los personajes principales y piensa en las estructuras. Ojo, no te dejes engañar por las triquiñuelas de la imagen y pon a prueba tu vista. Como anticipamos, la composición no es fácil de interpretar.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

A continuación, te dejamos con la ubicación exacta del objetivo en la ilustración. Pues verás que no era nada complicado dar con ella, solo tenías que mirar más allá de lo evidente y abrir bien los ojos. ¿La solución? Mírala a continuación o en nuestra segunda foto de la galería de esta nota. Ah, y no olvides retar a tus amigos o familiares con este desafío.

Aquí está el error de la imagen de la niña patinadora sobre hielo. (Difusión)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR