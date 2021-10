Si estás preparado para lo que vendrá, vamos, pon lo mejor de ti y mira bien la imagen que te presentaremos en este desafío visual que da la hora. Todo reto nos propone dar con una respuesta, nada sencilla, en el menor tiempo posible, solo así podremos decir que salimos airosos de una prueba que pretende sumar en todo aspecto. Cada reto viral tiene una historia detrás, una complejidad distinta y muchos desafíos encima. Esta prueba visual tendencia en redes sociales cambió la forma de verlos en diversas plataformas, pues no es tan sencillo resolverlos.

Este es un desafío que muchos han buscado en todo este tiempo. En cuestión de segundos, trata de hacer lo imposible, el viral en el que gran cantidad de usuarios han fallado. Ubicar ese buzo es como tratar de encontrar una aguja en un pajar, pero sabemos de tus posibilidades. Ahora, si vas a aventurarte, abre bien los ojos, ve a un lugar silencioso y rómpela.

El desafío de ahora pone a muchos contra las cuerdas y definitivamente es para ti en estos tiempos de pandemia del coronavirus (COVID-19). Trabaja tu mente con este reto visual y demuestra que puedes ganarle a varios compañeros. Son pocos los usuarios que han podido encontrar al buzo entre los astronautas, por lo que el desafío es de los más comentados en Facebook.

Nuevamente, Depor trae una mochila de retos virales variados para todos los internautas que quieren no solo distracción, sino desafíos en las redes sociales. Este nuevo viral ha puesto ‘en problemas’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla?

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra al buzo entre los astronautas en la imagen viral. (Televisa)

MÁS VIRALES PARA TI

¿Que ‘mucho texto, no? Sí, por eso vamos a lo que nos importa. Como ya comentamos líneas atrás, tienes que buscar esa ‘ratita’ amarilla que es la más famosa en el mundo entero. Cabe destacar que más de un cuadro de ‘jaqueca’ o ‘migraña’ ha causado este desafío en países como México, Argentina, España o Estados Unidos, donde cientos de usuarios no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución en el tiempo estimado.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Todavía no puedes hallar al buzo? No te preocupes, muchas personas no lo pudieron lograr en poco tiempo. Te damos una pista para que la puedas hallar. Debes enfocar tus ojos en el pecho de los astronautas. Quizás puedas hallar si tomas nota de este detalle. Si ese no es el caso, no te preocupes, te mostraremos la respuesta a este divertido reto. Si quieres conocer la solución a este desafío visual de dónde a el buzo entre los astronautas, solo dirígete a la galería principal de las imágenes y ubica la segunda foto (o a continuación), pues ahí encontrarás en dónde se ubica.

Solución: aquí se encuentra el buzo entre los astronautas de la imagen viral. (Televisa)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Un usuario registra el momento en el que un coyote ingresa al patio de su vivienda y se pone a jugar con los peluches de su perrito Penny, el can al no poder defender sus preciados juguetes solo ladraba de impotencia ante el feroz animal. (Fuente: RM Videos)