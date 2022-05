Este reto visual, para muchas personas, es uno de los más difíciles que existen. Consiste en averiguar cuál es el elemento que no se repite en la imagen y solo un 4 % de participantes, hasta el momento, ha sido capaz de superarlo. La estadística que posee este desafío es impactante, pero no permitas que te asuste.

Si abres bien los ojos y te mantienes concentrado(a), acabarás resolviendo esta prueba, que si no te has dado cuenta, fue creada por genial.guru. Juega a tu favor el hecho de que no hay un límite de tiempo. ¡Aprovecha eso!

Imagen del reto visual 2022

A simple vista no se aprecia el elemento que no se repite en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Respuesta del reto visual

Probablemente llegaste a este punto de la nota porque no encontraste el elemento que no se repite en la imagen. Si es así, no hay problema. A continuación te indicaremos cuál es. Solo mira la ilustración que está aquí abajo.

Aquí está el elemento que no se repite. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de estos retos visuales?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

¿Te gustaría participar en otro reto visual?

Este reto visual ha divertido a muchas personas, pero créenos cuando te decimos que no es el único que hay. Si deseas participar en otro desafío, te informamos que en Depor hemos dado a conocer bastantes. Todos tienen el mismo objetivo: entretener a la gente. ¡Hasta la próxima!