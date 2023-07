¿Eres fanático de los desafíos visuales? Estoy segura de que sí, ¡y quién no lo es! La verdad es que resultan superdivertidos y, además, nos ayudan a mejorar nuestra concentración y nuestra agudeza visual. Sorprendentemente, esta entretenida actividad tiene sus ventajas.

La semana pasada compartí retos como ‘¿Tienes la visión más aguda? Busca al caballo en 8 segundos’ o ‘¿Tienes una visión 20/20? Demuéstralo con este desafío’. En esta ocasión, te presentamos uno en el que deberás encontrar las 3 diferencias entre las imágenes de los barcos navegando en el mar en tan solo 10 segundos. ¡Pon a prueba tu habilidad y disfruta del desafío!

¿Cómo completar el desafío visual?

Para convertirte en el campeón de este desafío visual, las instrucciones son sencillas: observa detenidamente las dos imágenes que te proporcionamos y busca tres diferencias. Sí, solo hay tres, aunque no todos logran encontrarlas. Pero si deseas añadir más emoción, ¿por qué no intentar resolverlo en un tiempo máximo? ¿Qué tal hacerlo en 10 segundos? ¡Comienza a contar y si no logras encontrar las diferencias, nosotros te las revelaremos después!

Imagen del desafío visual

RETO VISUAL | Encuentra 3 diferencias entre los dos barcos que navegan en la imagen del mar en un tiempo récord de 10 segundos. | YouTube

Solución al desafío visual

Si lo has logrado, ¡te felicito! ¿Fue un reto complicado? ¿Te costó trabajo? O tal vez no encontraste todas las diferencias… No te haré esperar más, te las revelaré. La primera diferencia entre estas imágenes está en el ala de la gaviota, la segunda en una de las olas del mar y la tercera una de las velas del barco.

SOLUCIÓN DEL DESAFÍO VISUAL | Las tres diferencias entre las dos imágenes son las que están encerradas en círculos rojos.

Más desafíos visuales para que tengas una vista de halcón

¿Tienes lo necesario para descifrar este misterioso test visual?

En este test visual pondremos a prueba tus habilidades de observación. ¿Cuáles fotografías son reales y cuales fueron hechas por inteligencia artificial? Descúbrelo en este video.