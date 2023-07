Si disfrutas de los desafíos y retos visuales, ¡estás de enhorabuena! Te presentamos uno que pondrá a prueba tu ingenio. La verdad es que pocos se resisten a la fiebre de los test visuales de personalidad y juegos virales, dedicando tiempo a diario a ellos. Se trata de un pasatiempo moderno que nos divierte y nos ayuda a desconectar del estrés diario, mientras ejercitamos nuestra agudeza visual y retamos a nuestros amigos, lo que añade emoción y competitividad a la diversión.

Estas últimas publicaciones han sido todo un éxito en las redes sociales: ‘Demuestra tu habilidad visual y encuentra al padre del niño en este desafío visual’ y ‘Reto visual de los Simpson: Encuentra la diferencia en 6 segundos’. Sin embargo, ahora te presento un nuevo desafío visual que se ha vuelto muy popular. No es para nada sencillo, pero te animo a probar suerte y ver si puedes resolverlo. Tienes solo 8 segundos para encontrar un caballo oculto en la ilusión óptica de la imagen. ¿Te atreves a intentarlo?

Instrucciones para el desafío visual

Antes de enfrentar nuestro desafío visual, hay una regla que debes seguir como paso previo para recibir el reconocimiento si completas la prueba con éxito, pero te advierto que no es fácil. Para evitar que te entretengas demasiado tiempo en la ilustración que te mostraré a continuación, te recuerdo que debes configurar el cronómetro para que cuente atrás durante 8 segundos y así no excederte.

Ahora no parece tan sencillo, ¿verdad? Pero como mencioné antes, lo principal es disfrutar de un momento divertido. Así que no te preocupes si no logras hacerlo en este tiempo, puedes extenderlo si ves que no encuentras la clave. En el dibujo, verás un paisaje nevado típico. ¿Podrías encontrar un animal oculto en él? Entonces, activa la cuenta regresiva en tres, dos, uno… ¡Adelante!

Imagen del desafío visual

DESAFÍO VISUAL | Demuestra tus habilidades visuales con este desafío. ¿Serás parte del 1% con la vista más nítida que detecta al caballo?

Solución del desafío visual

Si aún estás intentando encontrar el caballo en esta ilusión óptica, no te preocupes. A continuación, comparto la respuesta.

SOLUCIÓN DEL DESAFÍO VISUAL | He encerrado al caballo en un círculo rojo.

