Aunque se vea fácil, lo cierto es que este reto visual se hizo famoso por su alto nivel de dificultad. Todo lo que tienes que hacer en el acertijo viral de hoy es observar la imagen y encontrar los tres errores escondidos, para lo cual solo te daremos un máximo de 7 segundos. ¿Te animas a pasar por esta prueba no apta para cualquiera? Déjate llevar por la intuición y no te des por vencido tan rápido. Recuerda: hay varias cosas que están mal en este desafío, por lo que ubicarlas demostrará si eres un genio o no.

Ejercita tu cerebro con este reto que ya es viral en redes sociales. No te dejes confundir y pon a prueba tu nivel de percepción cuanto antes. Entre toda la ilustración podrás notar hasta tres cosas que están mal desde la perspectiva de cualquier sentido común, así que prioriza tus conocimientos para responder.

Veamos de qué estás hecho. Por más que lo evites, tus experiencias personales determinan cierta forma de ver las cosas, así que más te vale estar concentrado. Resuelve el siguiente acertijo visual y demuestra que eres parte de ese pequeño grupo de usuarios que lograron hacerlo en menos de 7 segundos.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Reto visual que te ayudará a saber si eres un genio: ¿puedes encontrar los 3 errores? (Foto: GenialGuru).

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

¿Qué pasó? ¿No puedes dar con la solución? Tranquilo. Como podrás ver en la imagen que te mostraremos, los errores que tenías que encontrar están ahí, solo que lógicamente se te iba a complicar, pero aquí te detallamos su ubicación. Eso sí, una vez que lo tengas claro, reta a tus amigos o familiares.

Solución: mira dónde se encontraban los 3 errores en la siguiente imagen (Foto: GenialGuru).

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy fácil para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales. ¿Quieres más desafíos como este? Para ello solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¡Tu momento es ahora!

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.





Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.