Pon a prueba tu mente en este fin de semana o guárdala en tu móvil y diviértete en una nueva semana. En estos tiempos de pandemia por el coronavirus (COVID-19), los retos visuales han sido pan de cada día en las redes sociales. En redes sociales una imagen llena de cascos de fútbol americano, entre los que se encuentran escondidos dos que rompen con el patrón, se convirtió en la más compartida por los amantes de los desafíos en Internet. ¿Crees poder resolverlo en el menor tiempo posible? Vamos con la presente nota.

Deberás hallar la solución en cuestión de segundos. Sí, solo tendrás alrededor de 5 segundos para hacerlo. Ojo, no te dejes engañar y pon a prueba tu vista, pues como anticipamos, la imagen es difícil de interpretar por las formas que se repiten, a menos que seas muy minucioso. Es decir, tienes la composición de cascos y algunos rompen con el patrón.

En países como Estados Unidos, México o España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo. Por otro lado, vale destacar que este tipo de retos generan una ilusión por la repetición de las figuras, lo que acentúa los colores iguales.

IMAGEN VIRAL

Encuentra los dos cascos de fútbol americano que no siguen el patrón. (Televisa)

Hey, te pedimos que no bajes más de los acordado porque después de algunas líneas más se encuentra la respuesta a este desafío visual, pero queremos que trates de encontrarlo por tu propia cuenta, para que así sobrepases tus propias limitaciones. Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad, pero evita dirigirte hacia la solución puesta líneas abajo.

¿Qué pasó, amiguito? ¿No das con la solución? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

¿Requieres de una pista? ¿Necesitas más tiempo? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Pero no te desanimes, revisa la imagen que te mostramos a continuación, así como también la segunda de nuestra galería, ahí podrás ver la solución. ¡No dejes de compartir este reto viral y poner a prueba a tus amigos!

Aquí se hallan los dos cascos de fútbol americano que no siguen el patrón. (Televisa)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

