Los retos y test visuales se han viralizado en estos últimos meses en Internet, pues miles de internautas han encontrado a este tipo de contenido como la opción idónea para entretenerse en estos tiempos de confinamiento, a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19). Debido a esto, diferentes artistas crean diariamente este tipo de pruebas, pero solo algunas logran sobresalir por su alto grado de dificultad. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío que solo 1 de 10 personas ha podido resolver.

Un nuevo y lúdico acertijo visual te pondrá a trabajar el poder de percepción. Estos virales han ganado una gran popularidad en diferentes redes sociales como Facebook y Twitter, donde sus comunidades vienen compartiendo los retos que se publican a diario, tras las medidas de aislamiento que muchos países optaron para evitar la propagación de contagios.

A continuación, te mostraremos una colorida lámina, donde podrás observar decenas de enchufes ‘sorprendidos’ de color blanco sobre un fondo celeste. Sin embargo, este nuevo reto visual consiste en ubicar a un par de intrusos que se encuentran ocultos, los cuales serán difíciles de hallar en una primera instancia.

Imagen del reto

El principal objetivo de estos virales es que los usuarios del ciberespacio pongan a prueba sus grandes capacidades visuales. Como bien sabemos, los juegos son una parte integral de la mayoría de culturas en el mundo, los cuales son considerado como una de las formas más viejas de interacción social humana.

Asimismo, te recordamos que esta prueba cuenta con un tiempo límite de 15 segundos. ¿Una pista? No te dejes llevar por los colores de fondo, pues estos tienen como objetivo confundir al participante. No dejes pasar ningún detalle, por más mínimo que sea. Confiamos en ti y en tus habilidades. ¡Adelante!

Ubica a los dos enchufes 'felices' en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Noticieros Televisa)

Solución del reto

Como todo reto publicado en Depor, revelaremos la ubicaciones de los dos enchufes ‘felices’ en la imagen. En caso no hayas podido resolver la prueba en el tiempo establecido, no te preocupes, pues tenemos otros desafíos que podrás resolver en nuestra web. No olvides compartir esta prueba con todas tus amistades.

Esta es la ubicación de los dos enchufes 'felices' de la imagen del nuevo reto viral. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

