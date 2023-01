Si buscabas una manera divertida de poner a prueba tus habilidades visuales y coeficiente intelectual, déjame decirte que llegaste al lugar correcto. Hoy Depor te presenta un reto viral que se ha popularizado en España, Estados Unidos y México. Lo único que tienes que hacer para superar con éxito este desafío es hallar el carrito de juguete que se esconde en la imagen, en tiempo máximo de 5 segundos.

Esta tarea no te será fácil, pues solo el 5% de todos los usuarios que han participado en este acertijo visual logra encontrar el coche. Con esta estadística no buscamos intimidarte, sino motivarte a que saques tus mejores habilidades de observación, ya que si no lo haces no podrás cantar victoria. ¡Todo dependerá de ti!

No dudes de tus capacidades y relájate antes de comenzar que los estudios revelan que este tipo de ilusiones ópticas también son parte del psicoanálisis que arroja luz sobre cómo percibes las cosas. El cerebro humano puede mirar las cosas de manera distinta formando una percepción diferente dependiendo del ángulo que mires la ilustración.

Mira aquí la imagen del reto viral

La imagen que te compartimos a continuación es un rompecabezas en el cual tanto niños como adultos puede participar. En ella podrás ver un baño completo con varios objetos que podrán confundirte en tu búsqueda del coche de juguete y crearán una ilusión óptica que desafiará tu sentido de la vista. Así que alista tu cronómetro que solo tiene 7 segundo para descubrir tu nivel de coeficiente intelectual.

Solo el 5% de las personas pueden detectar un coche de juguete dentro de la imagen del baño en 7 segundos. (Foto: Cortesía Bright Side)

Mira aquí la solución del reto viral

Si te resultó difícil encontrar al auto de juguete oculto, no te preocupes que estamos aquí para ayudarte. Si vuelves a observar bien la imagen, podrás ver que hay un carrito en el piso del área de la ducha, el cual está camuflado perfectamente con los objetos de aseo. A continuación hemos resaltado el juguete para mayor comodidad.

El coche de juguete se esconde entre el dispensador de jabón y la botella.

¿Qué es un reto?

Un reto viral es capaz de divertirte mucho. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Es necesario mencionar que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

