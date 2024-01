No pierdas el tiempo y desarrolla rápidamente el test de personalidad que te mostraré a continuación. En esta prueba lo único que debes hacer es elegir una de las alternativas que aparecen en la imagen (cartas) y luego de algunos segundos te mostraremos qué tipo de persona eres. Es importante reconocer que en pruebas como estas no existe respuesta correcta ni incorrecta, ya que únicamente quedará a evaluación e interpretación de la selección que realices. Sin embargo, existe un único requisito es que seas sincero en todo momento.

CARTA 1: Eres una persona que siempre busca el lado positivo. Te gusta escuchar a los que más quieres y esperas que los demás cumplan sus anhelos. Amas pasar tiempo en compañía, ya que si estás solo podrías sentirte triste o vulnerable.

CARTA 2: Las personas te consideran valiente, porque siempre dices lo que piensas. No te gusta tener muchos amigos y no confías fácilmente en los demás, ya que has sido traicionado en más de una oportunidad, por eso tomas tus precauciones.

CARTA 3: Tienes una personalidad segura, fuerte e inusual. No buscas la aceptación de los demás, porque tienes una forma de ser muy dominante. Detestas mostrar tu vulnerabilidad a los que te rodean y solo te abres con personas de tu confianza.

Nuestra personalidad suele ser estable, pero puede cambiar conforme pase el tiempo. Aunque es difícil, se puede lograr con esfuerzo y dedicación en caso de presentar una mala conducta. Algunas opciones para conseguir ello es asistir a terapia, cambiar hábitos y aprender nuevas habilidades.

