Prepárate para lo que viene y que te complicará más de la cuenta. Existe un pequeño pingüino oculto con el resto de animales o piezas que componen la imagen. Siempre que una prueba como esta amenaza con ser viral, llama la atención de los ‘especialistas’. Solo tienes diez segundos para poder dar con la respuesta correcta y demostrar todas tus capacidades. Este reto visual llevará al límite tu percepción y mente, es más, comprometerá tu agilidad mental.

En este viral, te toparás con una imagen que te provocará una confusión con el fin de evitar que encuentres al pingüino oculto en la imagen; sin embargo, no es algo imposible de resolver. ¿Puedes responder dónde se oculta que pocos logran identificar?

Recuerda que este reto es uno de los más ‘trends’ que más circulan en la actualidad, por lo que dar con la respuesta no será tan fácil como parece. Presta atención a la escena y analízala con cuidado. No te olvides que hay un tiempo límite y, de no lograrlo, podrás ver la respuesta en líneas más abajo.





IMAGEN COMPLETA

Reto visual dónde debes de hallar al pingüino en la imagen. (Genial Gurú)

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

¿Finalmente te rendiste? En vista que la mayoría de usuarios no fue capaz de encontrar la respuesta en este reto visual, aquí te decimos dónde se encuentra ubicado este escurridizo animal. No te desanimes y comparte la solución de este acertijo con tus amigos. Recuerda, si en esta oportunidad fallaste, en el próximo desafío viral te irá mejor.

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales.

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.