Miles de desafíos se publican a diario pero ninguno como el que verás a continuación. En este reto viral tendrás solamente 7 segundos para lograr encontrar el error que aparece en la imagen. Solo aquellos que son ‘genios’ pudieron detectar este fallo rápidamente. Así que no pierdas tiempo y trata de resolver este acertijo.

Tengo que indicarte que no será tarea sencilla, pues aunque la respuesta esté prácticamente en nuestra narices, a miles de internautas no fueron capaces de detectarla a tiempo. Por lo tanto, necesitarás presta mucha atención y enfocar al máximo tu agudeza visual en este reto viral. Recuerda que tienes 7 segundos, pero lo puedes intentar en varias ocasiones.

Si luego de varias oportunidades todavía no puedes encontrar el error que buscamos desesperadamente, pues no te preocupes. Ya que líneas más abajo lo dejaremos. Sin embargo, consideramos que puedes intentarlo una vez más. Te dejo una pista: el error no está precisamente dentro de la casa. ¿Lo viste?

Mira aquí la imagen del reto viral

Tendrás que llevar al límite tu capacidad visual y encontrar en 7 segundos el error.| Foto: genial.guru

Mira aquí la solución del reto viral

Tras muchos intentos y aún no puedes determinar la ubicación exacta del error, pues no te preocupes ya que aquí te indicaremos dónde está. Pues si eres buen observador, posiblemente te hayas dado cuenta que la ilustración muestra un día con mucho brillo solar pero extrañamente hay una luna en su lugar.

Aquí te mostramos la respuesta correcta de este complicado reto viral. ¿Lograste resolverlo en 7 segundos? | Foto: genial.guru

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Diviértete con estos retos