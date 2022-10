Una prueba de esas que te emocionará si eres amante de los animales, pues se juntan dos especies que casi a todos les gusta: los perros y los osos pandas. Y para hacerlo aún más emocionante, son dálmatas los protagonistas de este acertijo visual del día. Lo que tienes que hacer es sencillo y en un cierto tiempo, corto, pero seguro. Tu misión es encontrar al oso panda que también ‘posó’ para la fotografía entre los cachorros, pero está oculto de forma magistral que solo 1 de cada 10 lo ve.

Todo ellos te harán recordar a los famosos dibujos animados de los 60, pero estos cachorros no te traerán alegrías a la hora de tratar de ubicar ese otro animal que también quería salir en la foto, aunque no literalmente. ¿Te crees capacitado para ubicarlo en el acertijo visual? Confiamos en tus capacidades cognitivas. Recuerda que nosotros te damos siempre la solución, pero que no debes acudir a ella ahora.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Solo una persona de cada diez ve al oso panda en el acertijo visual de los perros dálmatas. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Ya transcurrió el tiempo suficiente para que hayas encontrado una respuesta. O diste con la solución o fallaste como la mayoría de usuarios. Como bien podrás observas en la imagen de abajo, el dálmata de la derecha tenía en el lomo una figura de manchas que forman al panda, por lo que he ahí la solución de lo que estábamos buscando.

Solución del acertijo visual de los perros dálmatas: aquí estaba el panda. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estas pruebas están por todos lados.