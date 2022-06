A continuación te mostraremos un complicado acertijo lógico en el que no solo tendrás que emplear tu sentido visual, sino también tu sentido común. Para subir la dificultad de este reto solo tendrás 10 segundos para dar con la solución exacta. Vamos, ¡pon a prueba tus capacidades!

“La señora Miller estaba esperando una entrega que nunca llegó. Como debía ir a trabajar, le pidió a su esposo que condujera a la oficina de correos y preguntará por su paquete. Cuando regresó a casa, el señor Millones le dijo que acababa de llegar a la oficina postal, donde le habían dicho que el paquete aún no había llegado, pero la señora Miller no le creyó y lo acusó de no haber ido a ninguna parte. ¿Cómo lo supo?”, esta es la premisa que acompaña la imagen del acertijo lógico.

En la ilustración se ve a la pareja hablando y a un lado el vehículo rojo cubierto de nieve. ¿Cómo la esposa supo que el hombre estaba mintiendo con tan solo ver el automóvil? Y es que si utilizas tu sentido común lograrás hallar la solución del acertijo lógico.

Imagen del acertijo lógico

La esposa le reclamó al hombre de no haber ido a la oficina postal por su paquete, pero él aseguró que sí fue. ¿Cómo supo ella que miente?| Foto: genial.guru

Solución del acertijo lógico

Y es que si observas y analizas, lograrás encontrar la solución. Por qué no te detienes y observas con atención el vehículo rojo de la pareja. Bueno, la esposa supo que el hombre estaba mintiendo por la nieve que hay sobre el vehículo. Si él hubiera ido a la oficina postal, tenía que haber retirado la nieve para poder manejar con tranquilidad.

Resulta que de haber ido en su vehículo hasta la oficina postal, el esposo debió retirar la nieve que estaba sobre su automóvil. | Foto: genial.guru

¿Qué es un acertijo lógico?

Un acertijo lógico es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.