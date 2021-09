A diario miles de usuarios en Facebook y otras redes sociales publican los resultados que obtienen luego de realizar un test viral de personalidad. Y es que este tipo de test psicológico han ganado popularidad entre los internautas, pues pueden revelarnos detalles sobre nuestra forma de ser con tan solo realizar una elección o responder una pregunta.

En la ilustración que te dejaremos líneas abajo, podrás ver que hay seis tipos diferentes de flor. Lo único que tendrás que hacer es elegir la que te guste o cautive más tu atención, de esta manera estarás cerca de conocer los resultados.

En el momento que ya tengas tu elección en este test psicológico, podrás conocer lo que significa cada flor que aparece en la imagen, y de esta manera te mostraremos cómo superar una situación difícil en el actualidad.

IMAGEN COMPLETA

¿Responde qué flor te gusta más? Tu respuesta en este test psicológico te sorprenderá. | Foto: namastest

RESULTADOS DEL TEST

Flor n ° 1:

Si te atrae esta flor de loto, la situación a la que te enfrentas es mucho más difícil de lo que crees. Es importante mantenerse lo más calmado posible. Ahora no es el momento de mostrar tus verdaderas emociones. Cuanto más tiempo mantenga la paz, mejor. No olvides que a veces es mejor liquidar algo que te causa dolor que darle poder. Qué difícil te parece, coge fuerzas, aprieta los dientes y verás que harás cualquier cosa.

Flor n ° 2:

Tienes que pensar. La acción de no pensar solo le traerá problemas en las próximas semanas. Algunas personas intentarán hacerte daño, así que trata de concentrarte en ti mismo, no en los demás. Piense en su situación financiera y trabaje para mejorar las áreas necesarias. Necesitas encontrar estabilidad. Aunque pueda pensar que no lo está haciendo bien ahora, su situación es mejor que la de sus seres queridos.

Flor n ° 3:

Tu corazón es a veces la causa de algo que no puedes cambiar, pero esa no es una razón para convertirte en una víctima. Trabaje en las áreas problemáticas de su vida y salga del caparazón. Te sentirás mejor con el tiempo y lo que te suceda ahora en la vida no durará para siempre. Eventualmente, tendrás el poder de regresar en este período y comprenderás que eres uno de los mejores luchadores. Es muy útil eliminar a las personas tóxicas de la vida.

Flor n ° 4:

Últimamente tu vida está en desorden. Te sientes triste e incapaz de seguir adelante. No te escondas, no hay necesidad de temer la opinión de otra persona. Cuando se sienta así, haga lo contrario de lo que haría normalmente. En lugar de abandonar la melancolía, cree nuevos recuerdos y construya relaciones significativas. Pasa tiempo con las personas que más amas.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

