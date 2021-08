Miles de internautas en Facebook y otras redes sociales han convertido a los test viral de personalidad en el contenido más compartido durante los últimos meses. Y es que este tipo de test psicológicos son capaces de mostrarnos detalles de nuestra personalidad que no conocíamos, con simplemente responder una pregunta. Es necesario recordar que a raíz de la pandemia del COVID-19, muchas personas buscaron distintas formas de divertirse desde su teléfono móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Te dejaremos la imagen en cuestión. Observa atentamente la ilustración en la que se puede apreciar distintas maneras en que las personas actúan ante una situación límite. Lo único que tienes que hacer es elegir solo una opción según tu personalidad y así estarás cerca a la respuesta.

En el momento que ya tengas tu elección en este test psicológico, conocerás lo que significa cada imagen y lo que podría implicar en tu vida. Tenemos que indicarte que debes ser sincero, ya que tu respuesta influirá en los resultados que consigas en este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

La imagen que elijas te revelará aspectos de tu personalidad. | Foto: namastest

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

1. Intentas entrar a la fuerza

Eres una persona decidida, muy segura de si mismo. Confías plenamente en tus capacidades y no tienes miedo. Sin embargo, eres también impulsivo y no piensas las cosas dos veces. Para poder llegar lejos en la vida, tienes que mantener esa confianza que te caracteriza, pero también es importante que entiendas que a veces es necesario un momento de introspección.

2. Intentas escuchar lo que hay del otro lado

Precavida, no te gusta dar ningún paso en falso. Por lo general no erras en tus decisiones. El problema es que a veces tardas demasiado en estar seguro. Tu perfeccionismo te lleva a necesitar siempre que las cosas se den de la mejor manera posible, y cuando algo no sale como esperabas te cuesta reaccionar. Deberías tenerte más confianza, aunque las probabilidades no estén de tu lado, tienes la capacidad para resolver los problemas que se te presenten.

3. Golpeas la puerta

Probablemente seas una persona práctica, sencilla e inocente. Capaz de aceptar las cosas como son sin perder la calma. No eres de preocuparte de antemano y, por lo general, siempre encuentras la solución más sencilla a los problemas más difíciles. Eso sí, a veces te falta un poco de impulso.

4. Gritas y haces escándalo

Esa capacidad de sentirte interpelado por todas las situaciones te vuelve una persona empática, apasionada y deslumbrante. Te gusta tener el dominio de las situaciones, y te desequilibras si las cosas salen de otra manera. Tu mayor desafío es aprender a mantener la calma cuando las situaciones lo requieren, entiende que eso no significa debilidad, sino todo lo contrario.

¿Qué es un test psicológico?

El mismísimo Sigmund Freud, considerado como ‘padre del psicoanálisis’, comenta en “Desde que inicié el estudio del inconsciente, me encontré a mí mismo muy interesante” en una carta dirigida a su amigo berlinés Wilhelm Fliess, fechada el 3 de septiembre de 1897, es así como inicia con los exámenes o test psicológicos de personalidad a fin de definirse a sí mismo, conocerse mejor y aprender más sobre diversos puntos de él mismo que le permiten evaluarse de distinta forma.

“Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad”, acota el mismo Freud en ‘El Seminario’ de Jacques Lacan, tomando como premisa los resultados de un test psicológico que él mismo realizó a profundidad y en donde comparó resultados para poder darnos a entender que muchas veces una sonrisa esconde algo por lo bajo y que gracias a los tests psicológicos podrás descubrir eso que ocultas en tu interior.

Por otra parte, es el mismo Sigmund Freud que comenta que las experiencias que uno va acumulando durante su vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Freud aseguraba que “las experiencias traumáticas tenían un efecto fuerte” en diversas etapas de nuestras vidas.

