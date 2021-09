A diario, miles de usuarios en Facebook y demás redes sociales comparten los sorprendentes resultados que consiguen en los test viral de personalidad. Y es que estos test psicológicos nos pueden mostrar detalles sobre nuestra forma de ser que no conocíamos, con simplemente responder la pregunta que plantean. De esa manera, encontramos un test que te revelará cómo es tu personalidad.

Te dejamos la imagen publicada mdzol, y en la que se puede apreciar distintas figuras, entre árboles, personas y caballos. Según tu personalidad, tendrás que elegir la imagen que llame más tu atención o la que veas primero.

Con tu elección ya realizada, conocerás el significado de cada figura y lo que podría implicar en tu vida. Es necesario resaltar que debes responder con la verdad, pues tu respuesta influirá en los resultados que obtengas en este test viral de personalidad.

IMAGEN COMPLETA

Tu respuesta te mostrará aspectos ocultos sobre ti. | Foto: mdzol

SOLUCIÓN DEL TEST

Árboles

Eres una persona que destaca por su sensibilidad. Sabes lo que quieres en la vida y haces todo por conseguirlo. Aunque no te guste aceptarlo, tienes una capacidad de liderazgo innata y, por lo general, siempre terminas al mando de los grupos de los que formas parte.

Mujer en caballo

Eres una persona muy perfeccionista y que presta atención a los detalles. Inspiras a los demás y a potenciar la capacidad creativa del resto. Valoras mucho los pequeños gestos y los actos nobles.

Hombre

Eres una persona que tiende a apoyarse en sus seres cercanos. No sueles tomar una decisión de manera apresurada y antes de realizar una elección consultas con quienes tienes más confianza para no cometer errores. La impulsividad no es lo tuyo.

Cráneo

Amas tu libertad. Te gustan los desafíos y las aventuras. No te gusta quedarte quieto en un solo lugar porque para ti eso es sinónimo de aburrimiento. Eres capaz de dar hasta lo que no tienes por los que amas. Te destacas además por tu inteligencia.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

