Te mostramos la imagen. Mira detenidamente la ilustración, ya que en ella se puede ver a unas palomas, sin embargo según tu personalidad podrás visualizar diferentes elementos que otras personas puedan notar. De esa manera, estarás cerca a la respuesta.

Cuando ya tengas tu elección en este test psicológico, conocerás lo que significa cada elemento que lograste ver y lo que podría implicar en tu vida. Solamente debes ser sincero, ya que tu respuesta influirá en los resultados que obtengas en este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

La imagen que veas primero te revelará que es lo más valioso para ti. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Rostro:

Eres una persona muy realista que se destaca por tener los pies en la tierra. Ves al mundo tal cual es y todas tus decisiones están tomadas en base a la lógica. No dejas nada librado al azar y rara vez te dejas guiar por tus sentimientos. Antes de cualquier elección pones en la balanza todos los pros y los contras. La impulsividad no es un rasgo que te caracteriza. No sueles equivocarte ya que eres muy precavido en todo lo que haces. Asumes tus compromisos con mucha responsabilidad y dedicación.

Pájaros:

Eres alguien que se destaca por ser muy idealista. Tiendes a soñar en grande y son pocas las veces que has podido bajar a la tierra todo lo que pasa por tu cabeza. Sabes apreciar la belleza en todo y en todos. Para ti, el mundo es maravilloso. Siempre buscas destacar lo bueno y las virtudes (aunque sean pocas) que tienen los demás antes de darle prioridad a sus defectos. Eres de lo que ven el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Eres alguien muy sociable. A la hora de tomar decisiones se te presenta un problema ya que no puedes discernir con claridad qué es lo mejor para ti por creer que todo lo que te rodea es fantástico.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

