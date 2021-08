Los test de personalidad, al igual que los retos virales, son muy populares en redes sociales como Facebook. ¿El motivo? Son capaces de revelar aspectos que desconocíamos de nosotros mismos. Dicho ello, en esta nota te presentamos una prueba visual que consiste en responder qué ves primero en una imagen. Lo que contestes te indicará si eres una persona sincera.

¿El fuego o el corazón? Esas son las únicas opciones presentes en la mencionada ilustración. Ten en cuenta que cada alternativa tiene un significado distinto en este test viral, por lo que te pedimos que contestes la pregunta con la verdad.

De acuerdo a MDZ Online, lo que llame primero tu atención te indicará si eres una persona honesta. En Facebook y otras redes sociales, se habla bastante sobre esta prueba visual. Muchos usuarios quedaron impactados con los resultados.

Imagen del test viral

Dinos qué ves primero en la imagen y descubrirás si eres una persona honesta. (Foto: MDZ Online)

Respuesta del test viral

Fuego

Si lo primero que viste fue el fuego, eres una persona que destaca por ser observadora. Prefieres tener amoríos cortos, pero intensos, pues no crees en las relaciones amorosas para toda la vida. La gente confía en ti. Odias la hipocresía y la falsedad. Eres una persona honesta. Consideras que siempre es mejor decir la verdad.

Corazón

Si lo primero que viste fue el corazón, eres una persona que destaca por tener una mente muy abierta. Odias juzgar a los demás sin conocerlos. No te agrada que te den órdenes. Te vas de los lugares donde crees que no puedes crecer. Te encantan los desafíos que ponen a prueba tus habilidades y amas pasar tiempo en la naturaleza. Tratas de no guardar rencor. Tratas a los demás del mismo modo que lo hacen contigo.

