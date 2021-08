Para miles de internautas en Facebook, los test viral de personalidad se han posicionado como el contenido más compartido olvidando a los complicados retos virales. Este tipo de test psicológicos nos han demostrado que son capaces de revelarnos rasgos sobre nuestra personalidad. Hay que recordar que debido a la cuarentena causada por la pandemia del COVID-19, las personas buscaron diferentes formas de diversión en su móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Observa detenidamente la imagen que te mostraremos líneas abajo. En la ilustración aparecen dos figuras muy distintas, una de la otra. Según tu personalidad y el momento emocional en que estés, podrás visualizar opciones diferentes. Así, te acercarás a la respuesta final.

En el momento que ya tengas tu elección en este test psicológico, descubrirás el significado de cada elemento y lo que implica en ti. Lo único que tienes que hacer es responder con la verdad, pues los resultados influirán en este test viral de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Tu respuesta revelará que es lo más importante para ti. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Mujer

Si lo primero que viste fue a la mujer arrodillada, en una posición como si estuviera sufriendo, significa que sientes fatiga interior. Es probable que te encuentres enfrentando una situación complicada o estés muy confundido. Pero no permitas que dicha situación o confusión desmorone tu vida, intenta relajarte y deja de preocuparte de aquellos que realmente no merecen tu atención.

Intenta encontrar tiempo para descansar y despejar tu mente, eso te va a venir muy bien. Quizá así descubras qué de lo que hay en tu alrededor está absorbiendo tu energía y te causa fatiga.

No temas desprenderte de aquellas relaciones que afectan a tu bienestar. Tampoco cambies para complacer a otros. No vale la pena forzar algo que no eres. Y aprovecha tu creatividad para crear grandes cosas.

Cráneo

Si lo primero que viste fue el cráneo, significa que tienes una gran fuerza interior y que estás preparado para asumir nuevos retos. Eres de las personas que no se preocupan por los bienes materiales y prefieres darle un mayor sentido a tu vida

Para ti el camino es mucho más importante que el destino mismo y es precisamente por eso que no te preocupas por los desvíos que puedas tener, ya que disfrutas el recorrido al que te está llevando la vida. Eres un líder nato y tienes un coeficiente intelectual superior, así que aprovecha esas cualidades.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

