Te has planteado la cuestión de cómo te consideran las personas más cercanas a ti? Te has preguntado si en realidad eres ‘un buen amigo’. Pues esas dudas acabarán al desarrollar el siguiente test visual. En esta prueba psicológica conocerás cómo te consideran tus amigos con solo contestar qué llegaste a identificar en la imagen. Lo más importante en esta prueba es que seas sincero al momento de dar una respuesta, pues de lo contrario los resultados no serán precisos. Déjame indicarte que este test de personalidad fue desarrollado por los mismos creadores de “responde correctamente cuál vaso tiene más agua y conocerás si tienes una inteligencia superior” y “responde qué parte de tu cuerpo te gusta más y descubrirás lo que otros piensan de ti” .

Tendrás algunos segundos para que nos digas cuál fue el elemento que más llamó tu atención. Algunos ven una barco mientras que otros solo rosas. Debes echar un vistazo rápido y tras ello ya podrás leer los resultados de este test de personalidad.

Visualiza la imagen y responde qué ves

A partir de este momento bastará con que respondas qué elemento o figura llamó tu atención de inmediato. Recuerda además que esta prueba no tiene ningún tipo de validez científica, solo si quieres divertirte te invito a leer los resultados.

Visualiza la ilustración y luego de algunos segundos podrás determinar si identificas rosas o un barco. | Foto: chedonna

Conoce el significado del test de personalidad

Viste un barco a toda vela: los barcos son un símbolo muy fuerte de viaje, cambio y crecimiento. Esto en general es muy positivo pero quizás en el test del buen amigo sea un síntoma de algo mucho más profundo y complicado. Probablemente eres un buen amigo la mayor parte del tiempo... ¡incluso si los demás sienten que son solo “peones” o figuras de fondo en tu vida! A menudo te encuentras demasiado centrado en ti mismo para entender que otros están sufriendo o pueden necesitar tu ayuda o una mano amiga. Eres una persona concreta y enfocada, con objetivos claros y necesidades bien explicadas: ¡no te importa pedir algo si lo necesitas!

Has visto una rosa: sabemos muy bien que las rosas son un símbolo de pasión y, por lo tanto, te hacen pensar inmediatamente en el amor romántico. Viste una rosa gigante en la foto y realmente no pudiste evitarlo. ¡De hecho, fue difícil para ti ver el barco debajo! No, no te preocupes: no estás enamorado de tus amigos... ¡al menos no en ese sentido! La prueba del buen amigo nos dice… ¡bueno, que eres un muy buen amigo! Eres una persona que se preocupa por los demás, pero no es una forma de decir: ¡realmente estás involucrado en la vida de tus amigos y tienes un respeto especial por ellos!

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, ya sean visuales o de cualquier otro tipo, son instrumentos, según los expertos, que tienen el objetivo de medir o evaluar una característica psicológica en específico. Por este motivo se han convertido en un contenido muy popular en las redes sociales e internet en general, ya que a través de ellos es posible conocer diferentes rasgos que es muy posible que no conozcas acerca de ti, de lo que piensas sobre las cosas, y de la forma que tienes de ser o comportarte ante determinadas situaciones y estímulos.

¿Qué ventajas podemos conseguir realizando un test?

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

Revisa este video y resuelve el test