¿En este momento estás con ganas de saber si eres conformista o no? Te comentamos que el test de personalidad que motivó esta nota de Depor puede brindarte esa información en un dos por tres. Lo único que tienes que hacer para saber la verdad es decir qué viste primero en la imagen.

En las redes sociales, muchos usuarios han señalado que los resultados que obtuvieron al participar en la prueba los dejaron impactados. Hasta ahora hay quienes no salen de su asombro, pues nunca imaginaron descubrir cómo realmente son de una manera rápida y fácil. Sin duda es una oportunidad que nadie debería desaprovechar.

Pero antes de que comience tu participación debemos recalcarte algo: los resultados que brinda el test de personalidad son asombrosos, pero no tienen validez científica. Tú sabes que siempre te brindamos la información correcta. No creas a las personas que digan lo contrario sobre la prueba. Solo buscan engañar a la gente.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

En la imagen del test de personalidad podemos apreciar unos ojos y unas manos, que vienen a ser las únicas opciones presentes. Cada alternativa esconde un significado distinto, por lo que recalcamos que es importante que seas sincero(a) a la hora de decir qué viste primero. Solo así sabrás si eres conformista.

Esta ilustración te muestra dos alternativas: los ojos y las manos. Para que sepas si eres conformista, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Ojos:

Si viste primero los ojos, no te conformas fácilmente. Tiendes a ser una persona soñadora. Tu familia es muy importante para ti. Eres inseguro(a). Dudas mucho de tus capacidades y eso te juega una mala pasada a la hora de tomar decisiones. Tus miedos te impiden concretar todo lo que pasa por tu cabeza. Puedes tener todo lo que quieres con esfuerzo y perseverancia.

Manos:

Si viste primero las manos, sobresales por ser inquieto(a). Buscas nuevas aventuras para poner a prueba tus habilidades. Consideras que todos tienen una media naranja esperando ser hallada. Eres muy fiel, cariñoso y leal. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. La zona de confort no es para ti. Odias que te digan qué hacer. Vives como si no existiera un mañana.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que te ayudará a saber cómo eres. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La contestación permitirá al internauta descubrir su verdadera forma de ser.

