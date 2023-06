Hoy es el día que marcará un antes y un después en tu vida, pues al fin podrás descubrir cómo eres realmente, siempre y cuando participes en el test de personalidad que te presento aquí. Yo ya lo hice y por eso ya puedo decir que me conozco a la perfección. Esta prueba está dando la hora en las redes sociales, al igual que “la que mostrará un oscuro secreto de tu personalidad, según la forma en que sujetas un lápiz” y “la que sacará a la luz tu manera de ser, de acuerdo a tu posición al dormir”.

Esta vez, el test de personalidad no consiste en decir qué viste primero en la imagen, sino en que analices bien la forma de tu mano, pues esta te permitirá saber cuál es tu verdadera manera de ser. Mira la ilustración que está más abajo y elige la alternativa que más se parezca a cómo es tu mano.

La imagen del test de personalidad

Si llegaste hasta aquí, realmente tienes ganas de descubrir cómo eres y eso me parece perfecto. La imagen del test de personalidad te ayudará. Ya sabes que tienes que elegir la opción que más se parezca a tu mano. La elección debe ser sincera. No se te ocurra mentir, por favor. Luego lee los resultados. Estos te dejarán con la boca abierta, pero ojo: no poseen validez científica.

Esta imagen te permite ver cuatro manos completamente diferentes. (Foto: namastest.net)

Sorpréndete con los resultados del test de personalidad

Mano de fuego:

Si esta es la forma de tu mano, eres apasionado(a) y obstinado(a). Tomas decisiones rápidas. Te dejas llevar por tus ideas. Tienes una belleza particular.

Mano de tierra:

Si esta es la forma de tu mano, siempre tienes los pies en el suelo. Eres una persona sabia, audaz y hábil. Te aseguras de terminar lo que comenzaste.

Mano de aire:

Si esta es la forma de tu mano, sueles ser algo seco(a), pero en sí tu personalidad es agraciada. Tienes actitudes elegantes. Actúas rápidamente. Eres capaz de captar una gran cantidad de información fácilmente.

Mano de agua:

Si esta es la forma de tu mano, eres una persona muy emotiva, de gran corazón y compasión. Te caracterizas por tu empatía y dulzura.

¿A partir de qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea pueden volverse más sólidos o todo lo contrario.

