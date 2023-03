Este día puede marcar un antes y un después en tu vida. Decimos eso porque ahora se te ha presentado una oportunidad de oro: tienes la posibilidad de saber si eres una persona cariñosa. Para conocer la verdad simplemente debes participar en el test de personalidad que Depor te presenta aquí, el cual consiste en mencionar qué viste primero en la imagen.

Sí, no es nada del otro mundo. En un dos por tres recibirás la información exacta sobre tu forma de ser, siempre y cuando contestes con sinceridad. Mentir no te ayudará. Esta vez, en la ilustración se aprecia a un elefante y a una mariposa. Esos animales son las únicas opciones presentes en la gráfica.

Luego de haber dado tu respuesta, tienes que revisar los resultados del test de personalidad, los cuales están más abajo. Al leerlos, te darás cuenta que son impresionantes, pero ojo a lo siguiente: no poseen validez científica. No creas a quienes digan lo contrario. Por otro lado, si quieres participar en otra prueba, te contamos que tenemos la que expondrá tu verdadero carácter cuando escojas uno de los paisajes que aparecen en una imagen.

Imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el elefante y la mariposa. Para que sepas si eres una persona cariñosa, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Solución del test de personalidad

Elefante:

Si viste primero el elefante, el futuro te asusta y te causa ansiedad. Eres una persona muy cariñosa y empática. Frecuentemente te preocupa lo que les pasa a otras personas que están a tu alrededor.

Mariposa:

Si viste primero la mariposa, no sabes decir “no”. Tiendes a ser muy impulsivo(a) a la hora de tomar decisiones. Eres una persona observadora y detallista. No te agrada pensar tanto antes de elegir algo. Posees una memoria prodigiosa. Para ti, la vida es una sola y por eso consideras que uno no debe privarse de nada.

