Debo confesar que al principio tuve muchas dudas acerca de si este ejercicio para determinar mi personalidad, realmente me sería útil o no, principalmente por mi miedo a la hora de descubrir mi verdadera esencia. A ninguna persona le es fácil conocer los rasgos más resaltantes de su personalidad, lo que necesita mejorar y cuáles son sus debilidades, pero estoy seguro de que este test me ayudará a enriquecer mi vida en esos aspectos vitales y, especialmente, a mejorar en el amor.

¿Crees saber o conocer todo sobre tu personalidad? Aquí puede que, como yo, encuentres la respuesta que estabas esperando o termines totalmente sorprendido luego de tu elección. Lo único que debes hacer es observar la imagen, tomándote tu tiempo si es que así lo necesitas y determinar qué es lo que más ha llamado tu atención al mirarla con detalle.

Te muestro la imagen del test de personalidad

Esta imagen puede que al inicio, como a mí, te genere un poco de confusión, pero es más sencilla de descrifrar de lo que imaginas. Lo único que debes hacer es observar con detenimiento y elegir si lo que ves es un hombre de perfil, un hombre montando un caballo o una niña acostada junto a un río. Son 3 las opciones que tienes para determinar qué es lo que viste y no tienes un tiempo límite para poder hacerlo.

Elige lo que ves en la imagen para saber cómo eres realmente en el amor | Foto: Internet

Conoce los resultados del test de personalidad

Si has visto una imagen abstracta de la cara de un anciano en lugar de simplemente manchas, no significa que vayas a envejecer rápidamente. Significa que eres una persona que se enfoca en el panorama general, especialmente cuando se trata de amor y citas. Aunque puedas parecer alguien que anhela amor y atención, la verdad es que te enamoras de alguien que esté dispuesto a trabajar contigo. No buscas amor instantáneo, sino que valoras el tiempo, el esfuerzo, la energía y el trabajo duro que se requiere para que una relación florezca.

Si has visto la imagen de un hombre montando a caballo en esta ilusión óptica, deberías saber que tu corazón puede ser difícil de dominar cuando se trata de amor y romance, aun cuando creas haber encontrado a la persona de tus sueños. Esto no significa que seas un tramposo en secreto, pero eres una persona que prospera cuando recibes atención constante y cortés. Si hubieras nacido en la época del Rey Arturo y Ginebra, estarías como pez en el agua, ya que te hubieses desmayado ante la idea de que un hombre luchara por tu honor. Esto demuestra que para ti el amor es real y duradero.

Si has hecho el test de personalidad de ilusión óptica y has visto la imagen de una chica tumbada al lado del río, significa que has sufrido heridas emocionales graves en el pasado por experiencias amorosas anteriores, y aunque tienes una gran inclinación a dar tu corazón, te vuelves cada vez más temeroso y precautorio a medida que pasa el tiempo. Todas las personas que buscan encontrar una pareja romántica experimentarán una determinada cantidad de rechazo y angustia en el transcurso de sus vidas, pero esto no significa que no se pueda encontrar el amor verdadero. El verdadero problema es que puede ser difícil convencer a una persona de que tiene sentido seguir buscando el amor real.

¿Sabes qué es un test de personalidad?

Las personas como tú y yo, por lo general, creemos erróneamente que la mayoría de nosotros los seres humanos compartimos los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades para poder entendernos mejor y desarrollarnos de la mejor forma.

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿Son confiables los test de personalidad?

Algo que uno jamás debe debe dejar escapar es que un test de personalidad debería ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

¿Para qué me sirve un test de personalidad?

Respondo a tu pregunta. Los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

