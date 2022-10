Los test de personalidad siguen acaparando la atención de miles de internautas en las redes sociales. Estas pruebas nos pueden mostrar algunos aspectos únicos sobre nuestra forma de ser con tan decir qué fue lo primero que llegaste a visualizar en la imagen o, como en este caso, realizar una simple elección.

En particular, en este test de personalidad tendrás que responder la siguiente premisa: ¿cuál de ellos no es una familia? Tendrás que usar tus ‘poderes’ de intuición y tras ver la imagen unos breves segundos deberás darnos una respuesta. Fíjate en pequeños detalles que, posiblemente, marquen diferencia.

Luego de ello ya tendrás que tener una respuesta en mente. Lo siguiente es que busques tu elección en la lista de resultados que dejamos líneas más abajo, ya que allí te revelaremos esos datos increíbles sobre tu personalidad.

Imagen del test de personalidad

Solo elige una opción y conocerás los resultados del test de personalidad. | Foto: genial.guru

Resultados del test de personalidad

Si tu respuesta es la N°1, probablemente no seas una persona muy orientada a la vida familiar, al menos no en el sentido tradicional. Tratas a tus amigos como a tu familia real, y ayudarlos te hace feliz. Siempre te esfuerzas por traer algo bueno a la vida de todos. Tal vez creciste sin una figura paterna fuerte, por lo que siempre haces tu mejor esfuerzo por estar allí para las personas que te necesitan, al igual que tu madre. Esta familia podría no ser la más feliz, pero aún así son una verdadera. La madre, obviamente, se preocupa por su hijo, sosteniéndolo de la mano y protegiéndolo del padre indiferente. No quieres que otros crezcan como tú, y es por eso que escogiste a esta unión como la falsa.

Si tu respuesta es la N°2, estás fuertemente orientado a la familia, no hay nada más importante para ti que eso. Crees en construir relaciones estables y duraderas basadas en la confianza y el compromiso. Primero pones las necesidades de tus seres cercanos, a veces incluso ignorando las tuyas si eso significa que puedes hacer felices a los demás. Probablemente habrás notado que las personas de la imagen no parecen una familia en realidad. Los adultos no le están prestando atención al niño y él tampoco intenta sujetar sus manos. También podrían ser un grupo de extraños caminando juntos. Al ser una verdadera persona de familia, pudiste detectar a la falsa de inmediato.

Si tu respuesta es la N°3, probablemente provengas de una familia disfuncional. Debido a tu infancia traumática, tienes dificultades para confiar en otras personas. Estás ansioso y cuando se trata de interactuar con otras personas tienes dificultades, lo que puede ser un desafío para ti. Constantemente estás preocupado por el futuro, y tiendes a pensar demasiado. Las personas en la imagen se ven como una familia amorosa y feliz. Ellos son una unión real. Los padres casi se abrazan mientras caminan y el padre sostiene la mano del niño. Crecer en un hogar disfuncional formó tus puntos de vista de cierta manera y te hace sospechar de relaciones saludables. No crees que algo así pueda existir realmente, y es por eso que elegiste a esta familia como la falsa.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.