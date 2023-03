Hiciste bien al ingresar a esta nota de Depor, pues ahora estás más cerca que nunca de conocer tu verdadera forma de ser. El test de personalidad que traemos hoy tiene la capacidad de brindarte esa información. Para que eso suceda, simplemente tienes que indicar qué es lo que viste primero en la imagen.

¿Ya te diste cuenta que no se te pide realizar nada complicado? Dar esa respuesta no te tomará mucho tiempo. En un dos por tres podrás saber cómo eres realmente, así que aprovecha. Pero antes de que menciones lo que tus ojos captaron en primera instancia, recuerda que no debes mentir. En la ilustración solo hay dos opciones: el perfil de una persona y la nota musical.

Los resultados del test de personalidad son impactantes. Eso es verdad. Sin embargo, te recalcamos que no poseen validez científica. No creas a quien te diga lo contrario. Por otro lado, anímate a participar en otras pruebas que hay en Depor, como la que puede revelar si tienes un sexto sentido.

Imagen del test de personalidad del perfil de una persona y una nota musical

Esta ilustración, que posee un fondo de color verde, te muestra dos cosas: el perfil de una persona y una nota musical. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test de personalidad del perfil de una persona y una nota musical

Perfil de una persona:

Si viste primero el perfil de una persona, te distingues del resto por tu inteligencia. Todos quieres estar cerca de ti. Nunca pasas desapercibido(a). Te encanta complacer a los demás. Eres respetuoso(a), muy sociable, atento(a) y racional. Jamás tomas una decisión sin meditarla previamente.

Nota musical:

Si viste primero la nota musical, eres generso (solo con tu círculo más íntimo), detallista, meticuloso(a), creativo(a) y fiel. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Inspiras confianza, respeto y seguridad. Destacas por la responsabilidad y el profesionalismo con el que encaras cada proyecto que emprendes. Nada pasa por alto delante de tus ojos. Posees un gran poder de observación.

