El reloj marca que es hora de que conozcas tu verdadera forma de ser. Si consideras que eres una persona traviesa, el test de personalidad de esta nota de Depor te indicará si eso es cierto o falso. Solo tienes que hacer algo sencillo: decir qué viste primero en la imagen.

Lo que se comenta en varias redes sociales es que la prueba brinda resultados certeros. Los usuarios que se animaron a participar, quedaron muy contentos con la información que recibieron sobre sí mismos. Nosotros queremos que pases por esa experiencia. ¡Anímate a dar tu respuesta! ¡No te tomará mucho tiempo!

Es necesario recalcarte que en la imagen del test de personalidad solo hay dos opciones, que son el corazón y las manos. Nada más. Si bien los resultados que podrás leer más abajo no poseen validez científica, son muy impactantes. No te arrepentirás de sumarte a la prueba que te traemos hoy. ¡Vamos!

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el corazón y las manos. Para que sepas si eres una persona traviesa, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Corazón:

Si viste primero el corazón, sobresales por tener una mente abierta. Jamás prejuzgas. Tratas de ver el lado bueno a todo. Tu familia es muy importante para ti. Te dejas sorprender con lo que te sucede día a día. Sueles perdonar fácilmente. No guardas rencor. Te encanta la libertad y el tiempo al aire libre.

Manos:

Si viste primero las manos, tiendes a ser una persona traviesa. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. No soportas que te digan qué hacer. La zona de confort no es para ti. Con frecuencia buscas nuevas aventuras para poner a prueba tus habilidades. Nunca te quedas en el mismo lugar por mucho tiempo. Para ti, todos tienen una media naranja esperando ser hallada. Eres cariñoso(a), leal y fiel. Vives tus días como si no existiera un mañana.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que te ayudará a conocer cómo eres. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La respuesta permitirá al internauta descubrir su verdadera forma de ser.

