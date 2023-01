No dejes pasar la oportunidad de conocer cómo eres realmente. El test de personalidad que motivó esta nota de Depor puede brindarte esa información en un dos por tres. Participar es muy fácil. Nada del otro mundo. Lo único que tienes que hacer es decir qué viste primero en la imagen.

La prueba ha gustado bastante a muchos usuarios de distintas redes sociales por sus acertados resultados. Ninguno de los internautas que participaron ha señalado que se arrepintieron de ello. Todos están contentos por lo que se acabaron enterando sobre sí mismos. Esa experiencia la puedes vivir en este momento. ¡No lo pienses tanto!

Antes de que indiques lo que viste primero en la imagen, es necesario recalcarte algo muy importante sobre este test de personalidad: resulta que los resultados que brinda (los cuales podrás leer más abajo) no poseen validez científica. Las personas que te digan lo contrario, te mienten. Esa es la verdad.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el reloj de arena y la planta. Para que sepas cómo eres, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Reloj de arena:

Si viste primero el reloj de arena, te caracterizas por ser una persona mimosa. Das buenos consejos. Sueles tratar a los demás de la misma manera que te tratan. Prefieres no discutir. No toleras que otro condicione tus decisiones. Para ti, la libertad es lo más importante que se tiene. Cuando algo se te mete a la cabeza, no paras hasta conseguirlo. Posees metas claras en tu vida.

Planta:

Si viste primero la planta, se te ve como alguien tranquilo(a), pero por dentro estás a punto de estallar. Odias las injusticias y a las personas hipócritas. En ocasiones te cuesta disfrutar del hoy. Tienes toda tu atención puesta en el futuro. Posees una gran memoria.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que te ayudará a conocer cómo eres. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La respuesta permitirá al internauta descubrir su verdadera forma de ser.

