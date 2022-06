Iremos al grano. Para que sepas más sobre ti tienes que participar en un test de personalidad. Precisamente, hoy te traemos uno que es sumamente sencillo. Lo único que debes hacer es indicar qué viste primero en la imagen. Tu respuesta te permitirá descubrir si eres una persona creativa. ¡No hay nada más fácil que esto!

La pareja y el perro son las opciones presentes en la ilustración, según MDZ Online. Como cada alternativa posee un significado diferente, te recomendamos que no mientas al contestar. Por otro lado, no olvides que esta prueba es un juego. Los resultados no tienen una validez científica. Solo están para entretener a las personas.

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: la pareja y el perro. Para que sepas si eres una persona creativa, tienes que indicar qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Pareja:

Si viste primero a la pareja, eres una persona sobreprotectora de sus seres queridos, muy sensible y cariñosa. Te gusta asumir nuevos desafíos. Tu familia y tus amigos son muy importantes para ti. Nunca tomas una decisión sin antes consultarles. Siempre tratas de ver el lado bueno a todo lo que pasa. No te da miedo mostrar tus sentimientos.

Perro:

Si viste primero al perro, eres alguien responsable. Destacas por tu creatividad, perseverancia e inteligencia. Jamás harías algo para perjudicar a otro. Eres fiel. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Sabes muy bien lo que quieres y vas tras ello cueste lo que cueste. Si te caes, te levantas con fuerza. Jamás bajas los brazos. Prefieres ir lento, pero seguro.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

