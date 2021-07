Además de los retos virales ya conocidos en Internet, los test de personalidad han pasado a convertirse en la atracción principal de millones de usuarios este 2021. ¿Estás listo para descubrir más sobre ti y tu forma de ser? Echa un vistazo a los detalles y conoce qué tipo de persona eres en realidad. Una vez más, las redes sociales vuelven a sorprendernos y este fin de semana no podía ser la excepción. Ojo, el siguiente desafío ha sido catalogado como ‘más buscado’ en la actualidad.

Como ya es habitual, en Depor te traemos nuevos y más complicados virales para que pongas a trabajar la maquinaria mental en estos días difíciles de temporada gracias al coronavirus (COVID-19). La época de restauración de la esperanza ha empezado, y al día de hoy este test es uno de los más buscados. Presta mucha atención a los detalles y encuentra la respuesta cuando antes.

Piensa bien tu respuesta porque te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer secretos de ti que tú mismo desconocías. Como todos los retos de este tipo, este test consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿Qué casa fue la primero que llamó tu atención en la imagen? Mira con atención y responde cuanto antes: ¿1,2,3,4,5 o 6?

IMAGEN COMPLETA

Mira la imagen, elige una de las seis casas y descubre su significado en este reto viral (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

NÚMERO 1

Si elegiste la primera imagen, esto quiere decir que eres una persona dedicada y perfeccionista. Eres del tipo de personas cuyo lema es “si las cosas se hacen, se hacen bien” y por eso pones muchísimo empeño y atención en cada uno de tus trabajos, proyectos y aspectos de tu cotidianidad. Tu principal reto es ser consciente de tu tendencia a trabajar más allá de tus límites. Si bien, tu trabajo y tus obligaciones son muy importantes, tomarte un descanso y recargar energía te permitirá ser más creativo y eficiente, y esto se traducirá en mejores días y mejor estado de ánimo.

NÚMERO 2

Por otro lado, si tu casa preferida fue la segunda, te contamos que eres una persona creativa y sentimental. Eres una persona llena de talentos maravillosos (algunos incluso sin desarrollar completamente) pero esta tan orientada a pensar en aquello que te falta, que comúnmente caes en el error de subestimar tus habilidades. Por esta razón tu principal reto es a confiar más en ti y tus capacidades. En tu caso, un poco de organización, autorreconocimiento y compromiso con tu desarrollo le podría hacer muchísimo bien a tu trabajo, metas y proyectos.

NÚMERO 3

Si elegiste la tercera imagen, esto quiere decir que eres una persona optimista y recursiva. Eres el tipo de persona que está comprometida con la felicidad y las cosas buenas de la vida. También podrías llegar a ser impulsivo, multifacético y tener la tendencia a evadir cosas y situaciones que te resultan molestas. Tu principal reto es conectarte más con tu presente (aquí y ahora) y vivir un día a la vez, paso a paso, pues tu costumbre de vivir tan volcado en el futuro podría generarte miedo y ansiedad.

NÚMERO 4

Ahora bien, si ninguna de las tres imágenes anteriores te gustó y, por el contrario, preferiste la cuarta, tienes que saber que eres una persona habilidosa y arrolladora. Te caracterizas por ser una persona con muchas metas y propósitos en la vida, que sabe muy bien aquello que debe hacer para conseguir lo que desea y que no acepta fácilmente un “no” como respuesta. Eres pragmática, sobresaliente y con mucha energía. Es probable que por estas razones puedas presentar algún grado de adicción al trabajo y de desmedida competitividad, y es justamente ahí donde está tu gran reto.

NÚMERO 5

Si elegiste la quinta imagen de todas las casas, esto significa que eres una persona metódica y analítica. Eres independiente, innovadora, muy racional e inteligente, que evalúa, planea y pasa por el filtro de la razón la mayor parte de las decisiones que tomas en su vida. Valoras muchísimo el conocimiento y el entendimiento y por esta razón, podrías llegar a evadir todo tipo de actividad o persona que no consideras interesante, pero con el tiempo esta situación podría convertirte en un solitario y es justamente ahí donde radica tu gran reto.

NÚMERO 6

Finalmente, si tu respuesta fue la casa seis de la imagen, déjanos decirte que eres una persona justa y apacible. Eres confiable, simpática y siempre dispuesta a ayudar. Por esta razón podrías llegar a ser una persona muy cautelosa y generalmente apegada a los comportamientos rutinarios, deseando mantener una vida estructurada y segura. Tu principal reto es aprender el valor de la palabra NO, pues puedes llegar a aceptar cosas que no quieres solo por no desilusionar a los demás. Esto sin duda le hará mucho bien a tu vida, a tu energía y a tus proyectos.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Auto Lamborghini realizó espectacular maniobra para eludir a la policía. (Tik Tok) null