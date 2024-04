¿Qué te parece si te sumas a una experiencia única? Recientemente, me encontré con este fascinante test psicológico que prometía revelar mucho sobre mi estado emocional con solo una mirada. Lo único que tenía que hacer era responder qué es lo primero que me llamaba la atención cuando veía una imagen repleta de objetos que me resultaban cotidianos. Los resultados fueron sorprendentes y me llevaron a reflexionar sobre mi estado emocional de una manera que nunca había considerado antes. Ahora te invito a que te unas a mí en esta aventura y descubramos juntos qué revela de ti. ¡No te arrepentirás!

Imagen del test visual

Selecciona el objeto que primero llame tu atención en el dibujo. Este test te ayudará a comprenderte mejor, pero ten en cuenta que no es una consulta psicológica y los resultados son meramente orientativos. Utilízalos como punto de partida para reflexionar sobre tu estado cognitivo, emocional y conductual

Selecciona el objeto que más te llame la atención. Tu elección revelará aspectos ocultos de tu estado de ánimo actual, permitiéndote comprenderte mejor a ti mismo.

Resultados del test visual

Columpio: Representa el movimiento psíquico y evolutivo, así como el equilibrio interior y la juventud. También sugiere un deseo de evasión y la búsqueda de nuevos entornos y valores. Cajas: Son contenedores de dinámicas inconscientes que necesitan ser comprendidas. Están vinculadas a nuestra personalidad y ocultar o cerrar lo que contienen puede ser arriesgado. Espejo roto: Refleja el fracaso en el intento de llegar a un acuerdo con uno mismo, ya que el espejo representa nuestra imagen y al estar roto sugiere una ruptura en esa relación con nosotros mismos. Rueda: Simboliza una progresión lenta hacia el centro a través de los rayos estrellados, que representan las diversas facetas de la personalidad. Puede representar la unión entre el mundo externo y el íntimo, pero también puede indicar un movimiento cerrado, cíclico y obsesivo. Martillo: Se asocia con la agresión y el intento de obtener algo por la fuerza. Esta agresión puede dirigirse hacia un objeto o sujeto externo que la generó, o puede ser una proyección de un conflicto interno. Muñeco: Refleja un apego a la infancia y una dificultad para madurar en diversos aspectos psicológicos. Los libros: Están relacionados con la intelectualización, un valor importante en la vida. Tener los libros relegados al sótano puede indicar que se ha superado una dimensión o se ha perdido parte de la propia identidad. Marco: Representa la estabilidad de los sentimientos, afectos y emociones. Sugiere una búsqueda de una visión clara de uno mismo y de los demás. Barras: Evocan una sensación de asfixia, cierre, aislamiento, incapacidad para reaccionar, depresión importante, ansiedad y miedo. Silla rota: Indica una situación que no proporciona relajación ni estabilidad, impidiendo descansar adecuadamente. Canasta de manzanas: Es un símbolo de conocimiento, logro y disfrute de los objetivos personales alcanzados. Escalera rota: Muestra una interrupción en el camino hacia una meta personal, sugiriendo una situación precaria y la necesidad de abordar obstáculos internos o externos

