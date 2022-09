Pon de tu parte para responder lo mejor que puedas. Atrévete a descubrir lo que una simple elección sobre cinco figuras no tan misteriosas puede brindarte en esta ocasión. Los test viral se han convertido en uno de los contenidos más compartidos de Facebook durante las últimas semanas. Tampoco pretendemos que creas que éste lo es, pero al menos algún alcance podría darte. Descubrirte más nunca fue una opción, pero no siempre escogemos el camino correcto para hacerlo.

Así, tenemos el test de personalidad. En la imagen puedes apreciar cinco diferentes elementos, entre un reloj de arena, una llave, un león y demás. Solo tendrás que realizar una elección, específicamente quédate con el símbolo que llamé más tu atención.

Y es que estas test viral son capaces de revelar detalles sobre nuestra forma de ser que no conocíamos o que incluso pensábamos que habíamos ocultado de los demás. ¿Te animas a intentarlo en esta ocasión?

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Elige un símbolo del test viral de personalidad y conoce qué represente en ti como persona. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL TEST VIRAL

El León

El león simboliza el Sol y significa que sientes la necesidad de tomar tu destino en tus propias manos. Haga las paces con sus elecciones y recorra su camino con serenidad. Desde la antigüedad en muchas culturas el león representa el sol, una fuerza máxima que rige el destino de todos a su alrededor. Esto quiere decir que es uno mismo quien debe tomar su propio destino, lo mejor será aceptar la vida como es y navegar con mayor serenidad.

El reloj de arena

En cambio, el reloj de arena representa lo inevitable y el arrepentimiento, es decir volver constantemente a los recuerdos pasados. No te sientas arrepentido de tus malas decisiones ni culpes lo que haya quedado atrás, es tiempo de poner atención al aquí y ahora sin preocuparte por el futuro. El reloj de arena es el símbolo de la inevitabilidad y del continuo retorno del tiempo pasado. Reconcíliate con tu pasado y vive el presente, sin pensar demasiado en el futuro.

La luna

Mientras que los interesados en este símbolo se encuentran muy conectados con sus propias emociones y lados oscuros, aunque en realidad les temen. Lo mejor será que se reconcilien con estos aspectos secretos y escondidos, y muestren al mundo estas pasiones con orgullo. La luna se refiere a emociones y verdades ocultas. No reprimas tus pasiones, manifiéstalas, porque esconderlas no hace más que envenenar tu alma.

La llave

Por otro lado, las personas que se identifican con la llave en este momento de sus vidas están buscando su propio camino, y no deben olvidar que lo importante no es el destino, sino precisamente el camino y que aún encontrarlo, es parte de la experiencia de vida. La llave es cómo percibes el camino de tu vida. Puede que no encuentre las respuestas que busca, pero descubrirá la inmensidad del mundo y del alma humana.

La mano

Finalmente este es un símbolo de protección contra las fuerzas oscuras. Sientes que ahora tu objetivo es recuperar tu libertad y luz. No te preocupes, podrás estar en paz pronto, solo no pierdas tu objetivo y cúmplelo desde la bondad y entrega. La mano con el ojo es el símbolo de protección contra las fuerzas oscuras. Recupera tu libertad, entrena tu espíritu en la luz.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Un test viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, retos visuales o acertijos lógicos.