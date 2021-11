Si lo que quieres es conocerte más, el test viral de personalidad que presentamos en esta nota es para ti. ¿Por qué lo decimos? Pues la prueba psicológica es capaz de indicarte si eres una persona responsable. ¡Aprovecha!

¿Cómo participar en este test viral?

Para sumarte a esta prueba psicológica lo único que tienes que hacer es responder una simple pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? Nada más. De acuerdo a MDZ Online, lo que contestes te brindará información relevante sobre tu forma de ser.

La honestidad es importante

Cabe recalcar que debes responder con total sinceridad. Si mientes, tú solo(a) te engañas. Solo hay dos opciones posibles en la ilustración: una mano y un perro. Cada alternativa posee un significado diferente. ¡Ojo ahí!

Imagen del test viral

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona responsable. Solo cuéntanos qué ves primero. ¿Una mano o un perro? (Foto: MDZ Online)

Respuestas de la prueba psicológica

Mano:

Si lo primero que viste en la imagen fue la mano, eres una persona inconformista. Siempre buscas actividades para estar en movimiento. No te gusta estar en la zona de confort. Te vas de los lugares donde crees que no puedes crecer. Vives como si no hubiera un mañana. Te permites hacer todo lo que genere placer.

Perro:

Si lo primero que viste en la imagen fue el perro, eres una persona muy responsable. Eres empático(a), creativo(a), inteligente, fiel y cariñoso(a). Jamás haces algo para perjudicar a otro. Prefieres ir a paso lento, pero seguro. Si te caes, te levantas con fuerza. No sueles rendirte hasta lograr lo que quieres.

¿Quieres sumarte a otro test viral?

Si deseas participar en otra prueba psicológica, te informamos que en Depor hay bastantes. Cada test de personalidad que encontrarás en nuestra página web te permitirá saber más sobre tu forma de ser. ¡No lo pienses más! ¡Hasta la próxima!