Si eres alguien que desea saber más sobre su forma de ser, te informamos que llegaste al lugar correcto. Aquí podrás participar en un test de personalidad que es capaz de decirte si eres una persona organizada. A continuación te explicaremos cómo sumarte a esta prueba viral psicológica.

No tienes que hacer nada del otro mundo. Solo debes indicarnos qué ves primero en la imagen que acompaña esta nota. De acuerdo a MDZ Online, lo que digas expondrá grandes aspectos de tu personalidad. ¡No lo pienses más!

En la ilustración solo hay dos opciones: un libro y una taza de café. Ten en cuenta que es muy importante que seas honesto(a) a la hora de responder, pues cada alternativa de este test viral, que es un éxito en Facebook y otras redes sociales, posee un significado distinto.

Imagen del test viral

¿Qué ves primero en la ilustración? (Foto: MDZ Online / Pinterest)

Respuestas del test viral

Libro

Si lo primero que viste fue el libro, eres una persona amable, generosa y muy solidaria. Siempre pones la felicidad del otro por encima de la suya. Tus familiares y amigos son importantes para ti. Destacas por tu fidelidad. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida.

Taza de café

Si lo primero que viste fue la taza de café, eres una persona temerosa. Te da miedo el futuro. No sabes qué hacer cuando algo no sale como lo planeaste. Eres organizado(a) y estructurado(a). Paras al pendiente de cada detalle, de lo que puede ocurrir mañana. Tanto así que no disfrutas lo que sucede en el presente.

