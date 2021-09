En Facebook y otras redes sociales no solo se comparten acertijos visuales, también test de personalidad, pues estos son capaces de dar información relevante sobre la forma de ser de uno. Precisamente, la prueba viral psicológica de esta nota es capaz de revelarte si eres una persona afable.

Sí, no es broma. En este test viral lo único que tienes que hacer es indicar qué ves primero en la imagen. Nada más. Según informó MDZ Online, lo que digas será determinante para que conozcas cómo eres realmente.

Un grano de café o un corazón: esas son las únicas opciones presentes en la ilustración. Te pedimos que seas honesto(a) a la hora de decir qué llamó primero tu atención, pues cada alternativa posee un significado diferente.

Imagen del test viral

¿Qué ves primero en la ilustración? (Foto: MDZ Online / Pinterest)

Respuesta del test viral

Grano de café

Si lo primero que viste fue el grano de café, eres una persona afable, amable y cordial. Haces amigos con facilidad. Detestas discutir. Destacas por ser empático(a). Buscas ver el lado bueno de las cosas. Tratas de no enojarte por asuntos sin sentido. No eres la personada más afortunada en el amor, pero crees que tu media naranja está por ahí, esperándote.

Corazón

Si lo primero que viste fue el corazón, destacas por ser una persona muy detallista. No te agrada la zona de confort. Buscas desafiar tus limitaciones. Perdonas con facilidad. No sueles guardar rencor. Por tus seres queridos eres capaz de todo. No permites que les hagan daño. Tratas a quienes te rodean de la misma manera que te tratan.

TE PUEDE INTERESAR