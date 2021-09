Nuevo día, nuevo test de personalidad. Así funciona esto. La prueba viral psicológica que te presentamos aquí ha llamado la atención en Facebook y otras redes sociales por ser capaz de indicar si una persona es equilibrada. ¿Deseas participar? Lee esta nota.

Para sumarte a este test viral solo debes decirnos qué ves primero en la imagen. Sí, nada más. Y es que, según informa MDZ Online, lo que contestes será determinante para que conozcas cómo eres realmente. Impresionante, ¿no te parece?

Ten en cuenta que la honestidad es muy importante. No mientas a la hora de responder. Solo hay dos opciones en la ilustración: un corazón y una ballena. Cada alternativa tiene un significado distinto. Dicho todo ello, ¡adelante!

Imagen del test viral

¿Qué ves primero en la ilustración? (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test viral

Corazón

Si lo primero que viste fue el corazón, eres muy detallista. Tu familia es importante para ti. Detestas la zona de confort. Siempre buscas nuevas actividades para desafiarte. No te gusta estar quieto(a). Eres una persona amable. No guardas rencor. Perdonas con facilidad. Prefieres no prejuzgar a nadie.

Ballena

Si lo primero que viste fue la ballena, eres una persona que jamás pasa desapercibida. Mucha gente quisiera ser como tú. Hay quienes te ven como un referente. Sueles ser muy equilibrado(a) a la hora de tomar decisiones. Destacas por tu exquisito gusto. Consideras que lo que sucede, conviene. Tratas de ver el lado bueno de las cosas.

